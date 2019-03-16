HBL／能仁險勝光復　開季16連勝第7度爭冠

▲能仁被光復嚇出一身冷汗。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級4強賽，能仁家商被本屆大黑馬光復高中嚇出一身冷汗，第四節險些遭逆轉，但仍以55比53搶下決賽門票，隊史第7度挺進冠軍戰。

雖然第一節12比4的開節攻勢，但能仁卻逐漸擋不住光復的反撲，第四節一度被追到47比43，喬楚瑜單打得手後，比數來到55比53，光復兩波進攻失利，能仁驚險保住勝利。

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能仁在97學年度隊史首闖HBL決賽，但敗給松山高中，接著98年學年度捲土重來，同樣於決賽輸給松山，100學年度再度來到最後關卡，但又不敵南山高中。

終於在101學年度，能仁隊史首度登頂，且是全勝奪冠，並於102學年度完成衛冕，直到106學年度，能仁再度取得爭冠機會，但再度敗在松山手上。

本季能仁從預賽起迄今已經拉出開季16連勝，是否能複製101學年度摘冠的連勝方程式，就看17日的比賽結果，對手將從高苑工商與南山高中之戰的勝方產生。

光復成軍4年，在本屆HBL先締造隊史首闖8強的紀錄，跟著在8強賽又持續挺進，還擊敗過尋求3連霸的松山，再創手首進4強的隊史新猷，不論最後一戰結果如何，已創隊史最佳。