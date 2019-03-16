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陳偉殷敲追平安逃過敗投：只想確實擊中球

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▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

馬林魚台灣左投陳偉殷台灣16日對戰勇士先發，主投7局挨7安失掉3分責失，4局自己敲出追平安躲過敗投，賽後談到此戰狀況，陳偉殷坦言，控球不太穩定，特別是壘上有人時：「我應該要把球控制更好，也要更有耐心，投好每一球，我會繼續調整，希望開季能夠順利。」

陳偉殷前次先發對戰國民，中繼4局只被敲1安，沒有任何保送，送出3次三振，但今天表現並不理想，被敲出7安，包括遭唐納森（Josh Donaldson）敲出兩分砲。

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4局上，陳偉殷棒打去年獲得12勝的先發左投紐科姆(Sean Newcomb)，敲出追平安打，也讓自己逃過敗投。他說：「我只是想確實擊中球，沒有想到打到右外野，剛好落在線上。」

陳偉殷賽後受訪透露今天在壘上有人時，控球無法隨心所欲，「速球應該可以控制更好，卻無法把球投進理想的位置，但談到近2場狀況，他認為漸入佳境，「今天一開始沒有這麼順，不過後面幾局有找到感覺。」，陳偉殷說：「速球是我的武器，有慢慢找到速球的狀況，我會繼續調整。」

至於遭到唐納森敲出全壘打，陳偉殷表示，主要是自己太過要求變化球的位置，卻導致不好的結果：「想要投到完美的位置，卻太過計較，一點點施投，好的打者就能夠把球打成安打，對我來說，我應該要更專注把球投好。」

關鍵字： 陳偉殷MLB馬林魚
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