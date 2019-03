哈波遭96英里觸身球伺候　擊中右腳踝倒地離場

▲哈波遭觸身球倒地。(圖/路透)



記者林育正/綜合報導

費城人與藍鳥的比賽中,哈波(Bryce Harper)在6局下被菜鳥投手索頓(Trent Thornton)96英里的快速球擊中腳踝倒地,不過能夠自己走進休息室接受進一步檢查,但最後提前退場。

哈波打擊時並沒有穿戴護具,不過能自行走下場問題應該不大。目前研判為挫傷與淤血,凱柏勒(Gabe Kapler)表示為求謹慎起見他將接受X光檢查,「應該不用太過擔心,我們有信心他會沒事的。」

「現在說他會缺席這些還太早了,我們得更進一步和醫療團隊討論,但真的不用過度擔心。」

「我這球有點失控了,但絕對不是故意的,希望他沒事。」索頓說。「我當下非常興奮,這是我第一次碰上他,我希望投出好的質量。我想要走內角,很可惜最後失控了。」儘管如此,索頓在推特上仍遭到不少費城人球迷攻擊。

哈波13年3億3000萬加入費城人後,目前在春訓熱身賽5支0,保送和三振各3次。哈波原本預計從本戰起,連續出賽3場熱身賽。

Ouch.



Bryce Harper exits today's game after being hit in his right ankle. pic.twitter.com/RIZHGluHQM