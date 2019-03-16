運動雲

> >

哈波遭96英里觸身球伺候　擊中右腳踝倒地離場

ETtoday運動雲

▲哈波遭觸身球倒地。（圖／路透）

▲哈波遭觸身球倒地。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

費城人與藍鳥的比賽中，哈波（Bryce Harper）在6局下被菜鳥投手索頓（Trent Thornton）96英里的快速球擊中腳踝倒地，不過能夠自己走進休息室接受進一步檢查，但最後提前退場。

哈波打擊時並沒有穿戴護具，不過能自行走下場問題應該不大。目前研判為挫傷與淤血，凱柏勒（Gabe Kapler）表示為求謹慎起見他將接受X光檢查，「應該不用太過擔心，我們有信心他會沒事的。」

請繼續往下閱讀...

「現在說他會缺席這些還太早了，我們得更進一步和醫療團隊討論，但真的不用過度擔心。」

「我這球有點失控了，但絕對不是故意的，希望他沒事。」索頓說。「我當下非常興奮，這是我第一次碰上他，我希望投出好的質量。我想要走內角，很可惜最後失控了。」儘管如此，索頓在推特上仍遭到不少費城人球迷攻擊。

哈波13年3億3000萬加入費城人後，目前在春訓熱身賽5支0，保送和三振各3次。哈波原本預計從本戰起，連續出賽3場熱身賽。

關鍵字： 費城人哈波
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

大谷翔平旋風太驚人　大聯盟增設二刀流條款

「球員不要再穿衛生棉打球」　羅德曼砲轟NBA球風太軟

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

湖人驚傳曾想交易詹皇　多隊評估不值付出球隊所有

中職／羅嘉仁測試變化球連投4保送　陳連宏：時好時壞

讀者回應

﻿

最新新聞

1詹皇輪休湖人被活塞爆打遭2連敗

2威廉森復出改穿Kyrie：舒服

3哈波遭96英里觸身球倒地

4世桌賽研究搭擋　林昀儒或扛重任

5奧運女足主帥重點在預賽第一場

熱門新聞

1老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

2大聯盟增設二刀流條款

3羅德曼要球員不要再穿衛生棉打球

4暴龍主帥欣賞林書豪做的決定

5湖人驚傳曾想要交易詹皇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-明仁國中

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

下勾投手生存之道

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366