哈波遭96英里觸身球伺候　擊中右腳踝倒地離場

▲哈波遭觸身球倒地。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

費城人與藍鳥的比賽中，哈波（Bryce Harper）在6局下被菜鳥投手索頓（Trent Thornton）96英里的快速球擊中腳踝倒地，不過能夠自己走進休息室接受進一步檢查，但最後提前退場。

哈波打擊時並沒有穿戴護具，不過能自行走下場問題應該不大。目前研判為挫傷與淤血，凱柏勒（Gabe Kapler）表示為求謹慎起見他將接受X光檢查，「應該不用太過擔心，我們有信心他會沒事的。」

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「現在說他會缺席這些還太早了，我們得更進一步和醫療團隊討論，但真的不用過度擔心。」

「我這球有點失控了，但絕對不是故意的，希望他沒事。」索頓說。「我當下非常興奮，這是我第一次碰上他，我希望投出好的質量。我想要走內角，很可惜最後失控了。」儘管如此，索頓在推特上仍遭到不少費城人球迷攻擊。

哈波13年3億3000萬加入費城人後，目前在春訓熱身賽5支0，保送和三振各3次。哈波原本預計從本戰起，連續出賽3場熱身賽。