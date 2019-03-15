運動雲

> >

金塊約基奇壓哨拋投致命獨行俠　唐西奇不甘心快掉淚

ETtoday運動雲

▲金塊約基奇拋投絕殺。（圖／CFP）

▲約基奇拋投絕殺。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

金塊15日迎來獨行俠踢館，最終金塊靠著當家球星約基奇(Nikola Jokic)的拋投絕殺，以100比99成功在主場守住勝利，完成本季對獨行俠的橫掃，另外這也是 「歐洲魔術師」生涯第一次完成壓哨絕殺，同時也是金塊15年來第一次由中鋒完成的絕殺。

身為西區第2的金塊，面對倒數第2的獨行俠打的卻一點也不輕鬆，達拉斯靠著超級新人唐西奇(Luka Doncic)的帶領，加上小哈達威(Tim Hardaway Jr.)在第二節最後階段，率隊轟了13比2猛攻，兩節打完獨行俠就以57比51帶著6分領先下入下半場。易籃後，金塊馬上用5比0攻勢開局，但獨行俠完全沒再客氣，接連在外圍開轟，很快就把分差擴大到雙位數，三節打完獨行俠就以89比79領先。

請繼續往下閱讀...

但本季狀況超好又是西區第2強隊的金塊，面對達拉斯的踢館，終於在第四節展開反擊，莫雷(Jamal Murray)率隊連追8分，將分叉縮小至4分落後，隨後雙方互有往來，末節還勝4分25秒，金塊追至2分落後，此時唐西奇跳出來殺入禁區得分，但約基奇也不甘示弱用上籃還擊， 終場前1分鐘，金塊順利反超1分。

最後5.8秒唐西奇再次突破完成暴扣，並獲得加罰機會，不料卻未能罰進，留給金塊5秒執行最後一擊，丹佛也不出意外將球交給了約基奇，他從三分線殺入罰球線附近後，做了一個假轉身，最後在身體橫移狀況下將球拋初完成壓哨絕殺，幫助金塊以100比99守住勝利。當時鏡頭也給到了攻下24分，11籃板，9助攻的唐西奇，眼眶都要掉淚，可見他非常不甘心這次的失利。

命中致勝拋頭，是約基奇生涯第一次完成絕殺，同時也是金塊15年來第一位由中鋒所完成的絕殺，讓大家見識到「歐洲魔術師」的大幅成長，全場他砍下11分，14籃板，8助攻，本季場均20.4分，10.8籃板，7.6助攻，是金塊能取得西區第2戰績的靈魂人物。

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲唐西奇攻下準大三元仍無力取勝，看到約基奇絕殺還差點哭出來。（圖／CFP）

關鍵字： NBA金塊獨行俠約基奇唐西奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

「最美低胸魚販」緊勾大12歲小開　 坐500萬超跑「回豪宅過夜」！

熱門新聞

SBL／收海量投訴才禁賽蘇翊傑　麥班達：盼球迷儘早投訴

中職／一直在3A不如來台灣　艾銳克：這裡投手控球很好

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

林書豪先發拿9分7籃板　詹皇猛秀爆扣掃29分仍不敵暴龍

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

卡森斯誤傳給在板凳頭披毛巾的柯瑞　賽後又被咖哩騙了一次

讀者回應

﻿

最新新聞

1手感爆發秘訣　諾亞：一個人生活

2羅力4月歸隊！富邦4本土搶3先發

3波蘭新星胡卡茲連殺大咖

4富邦索沙開幕戰先發機會大於伍鐸

5HBL男女4強　16日小巨蛋開戰

熱門新聞

1SBL／收海量投訴達欣禁賽蘇翊傑

2一直在3A不如來台灣　艾銳克

3林書豪與小賈索互讓空檔三分

4豪哥先發拿9+7　暴龍擊落湖人

5暴龍主帥欣賞林書豪做的決定

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

下勾投手生存之道

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366