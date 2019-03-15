金塊約基奇壓哨拋投致命獨行俠　唐西奇不甘心快掉淚

▲約基奇拋投絕殺。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

金塊15日迎來獨行俠踢館，最終金塊靠著當家球星約基奇(Nikola Jokic)的拋投絕殺，以100比99成功在主場守住勝利，完成本季對獨行俠的橫掃，另外這也是 「歐洲魔術師」生涯第一次完成壓哨絕殺，同時也是金塊15年來第一次由中鋒完成的絕殺。

身為西區第2的金塊，面對倒數第2的獨行俠打的卻一點也不輕鬆，達拉斯靠著超級新人唐西奇(Luka Doncic)的帶領，加上小哈達威(Tim Hardaway Jr.)在第二節最後階段，率隊轟了13比2猛攻，兩節打完獨行俠就以57比51帶著6分領先下入下半場。易籃後，金塊馬上用5比0攻勢開局，但獨行俠完全沒再客氣，接連在外圍開轟，很快就把分差擴大到雙位數，三節打完獨行俠就以89比79領先。

請繼續往下閱讀...

但本季狀況超好又是西區第2強隊的金塊，面對達拉斯的踢館，終於在第四節展開反擊，莫雷(Jamal Murray)率隊連追8分，將分叉縮小至4分落後，隨後雙方互有往來，末節還勝4分25秒，金塊追至2分落後，此時唐西奇跳出來殺入禁區得分，但約基奇也不甘示弱用上籃還擊， 終場前1分鐘，金塊順利反超1分。

最後5.8秒唐西奇再次突破完成暴扣，並獲得加罰機會，不料卻未能罰進，留給金塊5秒執行最後一擊，丹佛也不出意外將球交給了約基奇，他從三分線殺入罰球線附近後，做了一個假轉身，最後在身體橫移狀況下將球拋初完成壓哨絕殺，幫助金塊以100比99守住勝利。當時鏡頭也給到了攻下24分，11籃板，9助攻的唐西奇，眼眶都要掉淚，可見他非常不甘心這次的失利。

命中致勝拋頭，是約基奇生涯第一次完成絕殺，同時也是金塊15年來第一位由中鋒所完成的絕殺，讓大家見識到「歐洲魔術師」的大幅成長，全場他砍下11分，14籃板，8助攻，本季場均20.4分，10.8籃板，7.6助攻，是金塊能取得西區第2戰績的靈魂人物。

▲唐西奇攻下準大三元仍無力取勝，看到約基奇絕殺還差點哭出來。（圖／CFP）