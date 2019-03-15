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猿征羅德／賴智垣搭跑車進場很新鮮　交流賽好投添信心

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▲賴智垣。（圖／記者楊舒帆攝）

▲賴智垣。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／日本千葉報導

桃猿來到日本千葉縣，投手群中賴智垣雖不是年紀最輕，但他是唯一還沒有一軍的經驗的投手，首度體驗日職一軍強度的打者，讓他從中提升經驗值。

賴智垣春訓期間熱身賽中繼表現不錯，他透露，「秋訓結束後，把自己重量訓練提升，在春訓前就準備好。」熱身賽要求自己的控球，「不太想催球速，要求不要保送，解決危機比較重要。」

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首度到羅德一軍主場，賴智垣有了新體驗，從牛棚到投手丘還搭上羅德贊助商的敞篷車，讓他感覺很新鮮，很難得能搭到好車，登上投手丘後，還要適應一下，賴智垣說，「視野感覺比較平，要把放球點放低一點。」

賴智垣14日投1局有1保送，被敲1安打，之後回穩製造滾地球，跑者趁傳跑回1分，賴智垣透露，「球速沒出來，控球還算在邊邊角角，只是有一顆二縫線比較偏差一點，快投到打者身上去，其實昨天還是丟得有點太閃了，教練希望我積極進攻。」

春訓求穩定表現，投球策略也跟大學時期不同，他坦言，「不過於追球球速，球路要專精一點，控制滑球來引誘打者，或二縫線讓打者打不好，大學時是全力丟進去，現在要強調進壘角度，跟變化幅度的早晚，還有搶好球的時間點。」

賴智垣曾在2016年參加U23世界盃時，到日本與職棒二軍熱身賽，隔2年再面對日職打者，他說，「感覺他們攻擊有點改變，之前不會每一棒都全力揮擊，但今年不管是樂天或羅德，全力揮擊的打者都很多。」

▲賴智垣。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 猿征羅德桃猿羅德賴智垣
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