HBL／本屆最大驚奇　光復不願虎頭蛇尾

▲光復高中本屆以黑馬姿態一路殺進4強。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／綜合報導

107學年度HBL開季前，預測男甲級4強隊伍，很難把光復高中列出來，但是今年的小巨蛋，就有光復的一席之地，他們是本屆最大的黑馬驚奇，誓言打出令人感動的結局。

光復本屆晉級8強，就締造隊史最佳成績，而且還是擊敗泰山與東山而來，複賽以令人跌破眼鏡的姿態，以分組第一晉級，來到8強沒有不進反退，還在製造驚奇。

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雖然8強首戰慘敗高苑，但表現如倒吃甘蔗，甚至擊敗衛冕軍松山高中，晉級4強後，又把隊史最佳戰績改寫，成為4強球隊中，球隊年齡最稚嫩（成軍4年）的一支。

若以4強態勢分析，光復在本屆對另外3支4強球隊能仁、南山以及高苑交手都沒贏過，尤其小巨蛋第一場對手能仁，兩次交手都輸超過15分。

對此光復早已下足苦工在備戰，而在球隊自身方面，教頭陳定杰不諱言指出，打進4強後，球隊心態呈現「飄飄然」的情況，讓他頗為不滿，練球時幾乎先開罵。

陳定杰在高苑擔任助理教練期間，就體驗過小巨蛋的威力，深知給球員帶來的影響有多大，球員反而認為練習強度不需要像之前那麼高，讓他很頭痛。

因此從晉級後到4強開賽前，光復每天都對球員精神教育，陳定杰不否認，光復在4強可能是「繳學費」的角色，但希望球員能留下感動的回憶，而不是虎頭蛇尾的結局。