HBL／小巨蛋經驗最豐富　南山簡單出擊

▲南山連續5次攻蛋。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

107學年度HBL4強賽16日開打，南山高中是本屆男子組在小巨蛋出賽經驗最豐富（連續5次）的隊伍，由於此次陣容經過換血，經驗與過去班底相較之下較少，教頭許時清花最多心力的部份，在於調整球員的心態。

南山身為傳統勁旅，即便處於換血，端出來的球員陣容，仍是一時之選，就算是經驗較少的後場球員部分，也有新人王熱門陳力生在陣，而他能否像學長陳又瑋一樣，如願抱走獎項並幫球隊奪冠，很快在小巨蛋就能見真章。

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不過目前當前南山的陣容，無法與陳又瑋時代相比，除了穩定又具有主宰力的陳又瑋，當時的南山還有傲人的雙塔戰力，本屆最明顯的，就是缺少明顯能獨立改變戰局的關鍵球員。

即便如此，在許時清強調團隊戰術的運作下，南山仍一路挺進，從高雄複賽打回台北和平館，再叩關小巨蛋，尤其要求球的停留時間，以傳球增加流動導傳，讓進攻點更加平均，加上強調防守，南山依舊難以撼動。

許時清也在8強看見團球隊暴露出的狀況，在比賽強度提升的狀況下，進攻依然順暢，但在對手明顯提升防守的情況下，球員會出現較多的單打，試圖自己強行突破。

許時清希望子弟兵謹記一路走來南山能晉級的關鍵，強調策略的執行程度，「尤其是防守籃板，這方面沒有了真的很危險。」一方面也希望球員不要有壓力，畢竟已經來到最後4強。

「其實一開季大家都認為我們沒有機會，但我們也晉級到4強了。」許時清説，屆時打小巨蛋的賽事，就是越簡單越好，壓力別這麼大，無論如何都是一個很好的歷練。

▲陳力生是本屆新人王熱門。（圖／記者洪偵源攝）