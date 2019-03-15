HBL／角鵰軍團的決心　能仁挑戰二度全勝封王

▲能仁家商挑戰全勝奪冠。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

能仁家商在107學年度HBL從預賽至今未嚐敗績，以戰績第一名之姿攻進小巨蛋，目標沒有別的，就是以全勝之姿封王。

在HBL史上，全勝的球隊在最關鍵一戰輸掉的例子不在少數，近兩年最知名的例子就是103學年度的泰山高中與104學年度的松山高中，一路連勝唯一一場敗戰就是冠軍戰。

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不過助理教練楊政倫也要提醒大家，能仁隊史第一座冠軍，就是整季不敗所拿下，他們於101學年度首度登頂，並於102學年度完成連霸。

能仁確實有這樣的本錢，季前就被看好是奪冠熱門，加上上屆爭冠失利，加深角鵰軍團的決心，衝出開季15連勝的氣勢。

15連勝並不能代表能仁的順風順水，也曾在8強吃足苦頭，而來到小巨蛋後，要奪冠已經沒有輸球本錢，球員林彥廷就説，別人可能很難理解這兩場輸不得的壓力，但他們不會逃避。

能仁以體能勁爆、機動性高見長， 後場有能給球隊穩定供輸的指揮官高錦瑋，不但擁有U18資歷，8強賽末段也展現出極高的進攻企圖心，以及今年打出名堂的左撇子射手王翊帆。

前場方面，則有丁冠皓與「飛人」林彥廷，丁冠皓原本就是能仁當家射手，身高190公分極具威脅性，搭配能仁的快球風， 讓各隊防守他相當頭痛。

林彥廷能被稱為飛人，爆發力自然不在話下，他與丁冠皓、高錦瑋堪稱能仁「鐵三角」，是本屆角鵰軍團攻城掠地的核心成員。

不過強悍的角鵰軍團不是沒有罩門，先發與板凳的落差，是他們在過去幾場比賽打得驚險的主因，主帥林正明也不只一次提到對此狀況的擔憂。

但就在於充沛的體能加持下，能仁足以在調節球員出場時間下，盡量彌補這項威脅，但於小巨蛋出賽，壓力會急速消耗體能，就考驗球員屆時的臨場抗壓性。

丁冠皓就說，去年因為壓力太大，最終輸掉決賽，這次不想給自己這麼大壓力，並認為關鍵不會在進攻，而是防守，已經等兩年了，目標就是冠軍。

▲高錦瑋。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）