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足球外交六月力邀東南亞國家　球員、票房、外交皆得利

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▲▼ 東亞盃,中華男足,中華vs朝鮮 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲中華男足 。（圖／資料照／記者謝孟儒攝）

記者林育正／綜合報導

中華男足3月24日將在今年主場首戰碰上索羅門群島，是暌違13年再度與邦交國比賽。而與政府的新南向政策巧恰呼應，近年東南亞國家足球實力不俗，加上有不少人在台灣工作。只要有機會碰上，不論是對外交、球賽實力交流甚至是票房，都將有顯著幫助。

足球協會秘書長方靖仁透露，六月的國際比賽日就已向越南和印尼等國送出友誼賽邀請，目前仍在等待對方答覆。中華男足對東南亞國家並不陌生，過去碰上泰國、越南等國時客隊球迷更是將台北田徑場擠爆，加油聲此起彼落，甚至爆出火藥味，場面張力十足。「其實跟友邦比賽是個很好的足球發展方向，若是像宏都拉斯、巴拉圭等世界盃強隊願意來我們當然樂觀其成。」

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方靖仁表示目前國家隊的目標，是為下半年開踢的世界盃資格賽備戰，24日主場對戰邦交國索羅門群島之前，19日要先到客場挑戰緬甸。「對手考量第一要對球隊戰力整體成長有幫助，第二個是必須有針對性。這次客場對手緬甸就是很有名的魔鬼主場，讓球員提早適應客場的不便性也能更早適應世界盃資格賽。」

「再來可能大家會關心世界排名，對我而言鍛鍊、適應對手、積分是可以並進的，因為畢竟世界排名也影響到抽籤的檔次，我們也必須謹慎。」方靖仁透露。

而在台灣的邦交國中，世界排名最接近的是128名的尼加拉瓜，134名的聖克里斯多福及尼維斯以及103名的海地。台灣與海地沒有交手紀錄，但在民間卻已經有足球交流，目前國內的航源F.C就有海地球員。而排名較佳的邦交國有33名的巴拉圭，以及63名的洪都拉斯。

▲▼ 越南足球國家隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南足球國家隊 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 中華男足邦交國
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