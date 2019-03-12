「我處理事情方式並不完美」　厄文出面道歉與媒體關係

▲厄文坦言自己處理與媒體關係做不好。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克本季全員健康回歸，但他們卻沒有打出應有的表現，外界也把很大責任擺在當家球星厄文(Kyrie Irving)身上，這也讓他面對媒體的時候態度非常差勁，但近期他再度受訪，卻一改過去態度轉而向媒體道歉。

上季塞爾提克一路殺進東區冠軍戰，現在卻僅排在東區第5，表現又起伏不定，完全不符外界預期。厄文身為頭號球星，加上綠衫軍又是東區強權，自然會有大量鎂光燈關注，但因為他本季已經多次批評隊友，並沒有展現出領袖氣質，導致只要媒體訪問這類問題他態度都非常差。

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不過厄文現在卻坦言自己做錯了，「我在處理與媒體事情的方式並不完美。我犯了很多錯誤，我必須要負全部責任，對此我道歉，在這方面我的確做的不夠好，我一直沒有說正確的事情。」

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）



「我不想在一個地方，感覺自己比任何人都顯要，我也是個正常人也會犯錯。對我來說，我覺得自己太迷戀去證明別人錯誤的做法，所以養成很多壞習慣，像是去解讀一些東西，然後有情緒的做出反應，我就是這樣的人。」厄文表示。

由於厄文本季結束後將成為自由球員，許多傳聞他會離開波士頓並且與杜蘭特(Kevin Durant)聯手效力尼克，先前他又被拍到與KD在球員通道聊天，再次被媒體放大解讀，厄文也忍無可忍嗆，「退休之後，再也不會迷戀這些東西。」

但已經成為聯盟一線球星的厄文，現在理解自己的責任所在，「身為一線球星，我們都有責任和義務，我必須搞清楚自己在為誰做這些以及為什麼做這些，這就是責任。對於年輕球員，我必須為他們設立榜樣，讓他們可以學習處理事情的方式，以及如何進步。」

▲厄文希望自己能為年輕球員樹立榜樣。（圖／CFP）