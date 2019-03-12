運動雲

> >

「我處理事情方式並不完美」　厄文出面道歉與媒體關係

ETtoday運動雲

▲▼厄文(Kyrie Irving)。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文坦言自己處理與媒體關係做不好。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克本季全員健康回歸，但他們卻沒有打出應有的表現，外界也把很大責任擺在當家球星厄文(Kyrie Irving)身上，這也讓他面對媒體的時候態度非常差勁，但近期他再度受訪，卻一改過去態度轉而向媒體道歉。

上季塞爾提克一路殺進東區冠軍戰，現在卻僅排在東區第5，表現又起伏不定，完全不符外界預期。厄文身為頭號球星，加上綠衫軍又是東區強權，自然會有大量鎂光燈關注，但因為他本季已經多次批評隊友，並沒有展現出領袖氣質，導致只要媒體訪問這類問題他態度都非常差。

請繼續往下閱讀...

不過厄文現在卻坦言自己做錯了，「我在處理與媒體事情的方式並不完美。我犯了很多錯誤，我必須要負全部責任，對此我道歉，在這方面我的確做的不夠好，我一直沒有說正確的事情。」

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）

「我不想在一個地方，感覺自己比任何人都顯要，我也是個正常人也會犯錯。對我來說，我覺得自己太迷戀去證明別人錯誤的做法，所以養成很多壞習慣，像是去解讀一些東西，然後有情緒的做出反應，我就是這樣的人。」厄文表示。

由於厄文本季結束後將成為自由球員，許多傳聞他會離開波士頓並且與杜蘭特(Kevin Durant)聯手效力尼克，先前他又被拍到與KD在球員通道聊天，再次被媒體放大解讀，厄文也忍無可忍嗆，「退休之後，再也不會迷戀這些東西。」

但已經成為聯盟一線球星的厄文，現在理解自己的責任所在，「身為一線球星，我們都有責任和義務，我必須搞清楚自己在為誰做這些以及為什麼做這些，這就是責任。對於年輕球員，我必須為他們設立榜樣，讓他們可以學習處理事情的方式，以及如何進步。」

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）

▲厄文希望自己能為年輕球員樹立榜樣。（圖／CFP）

關鍵字： NBA塞爾提克厄文
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

熱門新聞

勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

準備好再挑戰職棒　蔡仲南：濫竽充數會影響比賽品質

洋基新同學歐塔維諾大幅度二縫線配滑球　隊友：太噁心了！

看林書豪背後妙傳製造犯規上罰球線　羅瑞笑了還擁抱打氣

讀者回應

﻿

最新新聞

1衛少再槓爵士球迷

2鄭浩均完投　率國體6比4擊敗台體

3暴龍傷了羅瑞　伊巴卡恐被禁賽3到5場

4威廉斯板凳總得分史上第一

5戴資穎世界球后118周　備戰大馬公開賽

熱門新聞

1勇士主帥疑飆髒話罵「我受夠格林」

2【獨家】徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

3林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

4蔡仲南：濫竽充數會影響職棒品質

5歐塔維諾誇張滑球　隊友：太噁心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366