中職／中信兄弟公佈上半季主題日！ 15日全面開賣

體育中心／綜合報導

熱血的棒球季即將展開！中信兄弟「全象主場」將於3/26(二)在臺中洲際棒球場Taichung Intercontinental Baseball Stadium正式開打，上半季30場主場賽事將於3/13(三)10:00在中信兄弟售票網開放2019洲際季票、猛象會、艾樂粉會會員優先購票，3/14(四)10:00陸續開放親子象會員與中信兄弟聯名卡購票，3/15(五)12:30於「中信兄弟售票網、7-11的ibon售票機台及全家的FamiPort售票機台」全面開放購票！ 去年中信兄弟正式進駐洲際棒球場，今年將更積極深耕台中，於洲際棒球場安排更多主題日活動。3/26-3/31開幕週「台中兄弟」集結豐富的台中元素，同時也邀請台中傑出人士共襄盛舉，為今年中信兄弟精彩賽事揭開序幕！3/19(二)中信兄弟也將於台中市政府舉辦記者會，一軍教練及球員皆會抵達現場，展現中信兄弟球團落地台中、深耕在地的決心！ 4/20-21將於天母棒球場舉行主題日「傳統一戰」，首度和統一7-ELEVEn獅統一獅官方粉絲團跨隊聯名合作，重現中華職棒元年首戰的復古熱血回憶，並將推出復古球衣！ 5/4- 5/5在洲際棒球場舉辦寵物主題日「忠心兄弟」，毛小孩是人類最忠心的夥伴，像小孩一般，抑或是像兄弟姐妹一般的存在，歡迎帶著毛孩子們一起進場同樂！ 去年大受好評的女孩日，今年將在5/18-5/19於洲際棒球場舉辦升級版「戀與女孩」，滿滿的戀愛感讓女孩們充滿粉紅泡泡，「戀愛巴士」即將啟動，女孩們千萬要把握機會呀！ 6/1-6/2請旅客於洲際棒球場「GATE B835」準時登機，體驗難忘的「台灣虎航」飛行旅程！ 6/7-6/9三天的端午節連續假期，一定要來洲際棒球場一起享受「浪花兄弟」經典涼水祭，把握夏日美好時光！6/7-6/9三天的座位區域規劃為濕區「下層南、西A-F區」，乾區「下層南、西G-K區」，購票時請多加留意。 於洲際棒球場，中信兄弟球員休息室依舊為一壘側（南區）；其餘主場，球員休息室依舊為一壘側，客隊啦啦隊在左外野區域；澄清湖球場及花蓮棒球場不採取全主場。歡迎球迷朋友多多購買預售票，皆可選位，以減少現場排隊購票等待的時間，歡迎踴躍進場為CPBL 中華職棒加油！完整訊息請鎖定中信兄弟官方網站及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」！ ►中信兄弟售票網：https://tix.brothers.tw/ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 【中信兄弟上半季主題日】 ⚾［開幕週－台中兄弟］ 洲際棒球場VS Lamigo桃猿、富邦悍將 3/26、3/27、3/29、3/30、3/31 3/30開賽時間17:05、3/31開賽時間14:05 ⚾［傳統一戰］ 天母棒球場VS統一7-ELEVEn獅 4/20、4/21 4/20開賽時間17:05、4/21開賽時間14:05 ⚾［忠心兄弟］ 洲際棒球場VS Lamigo桃猿 5/4、5/5 5/4開賽時間17:05、5/5開賽時間14:05 ⚾［戀與女孩］ 洲際棒球場VS富邦悍將 5/18、5/19 開賽時間17:05 ⚾［GATE B835］ 洲際棒球場VS統一7-ELEVEn獅 6/1、6/2 開賽時間17:05 ⚾［浪花兄弟］ 洲際棒球場VS Lamigo桃猿 6/7、6/8、6/9 開賽時間17:05