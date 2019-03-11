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準備好再挑戰職棒　蔡仲南：濫竽充數會影響比賽品質

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▲大專棒聯，南華大學。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒聯，南華大學。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

南華大學在總教練蔡仲南帶領之下，去年梅花旗拿下亞軍，大專棒球聯賽延續戰力，首度晉級複賽，談到大專生發展問題，他認為培養投手重視控球，盃賽太少沒辦法全力提升經驗值，若沒準備好就進到職棒，對比賽品質會有影響。

大專球員與職棒球員的差距大嗎？蔡仲南坦言，「差距很大，若濫竽充數會把職棒品質破壞掉，多第五隊是好事，台灣棒球未來發展是正面的。」

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不過對於業餘球員挑戰職棒，蔡仲南認為，「高中大學畢業沒準備就去，反而會多繞一圈，浪費時間，若是頂尖選手，準備好的再去是沒意見，若有差一點的，就不要太早去。目前看起來有幾個會有（進職棒的）機會，但還要再歷練，這樣對比賽品質才有幫助，才不會影響票房及對戰組合精采度等。」

投手出身的蔡仲南培養具備職棒實力的大專投手是他的首要任務，他認為，「除了速度之外就是控球，還有球的角度和尾勁。尤其是控球，直球、變化球還有自己的決勝球都也要有控球。」

有機會挑戰職棒的投手，在大專聯賽最欠缺的就是盃賽，梅花旗、協會盃皆為單敗淘汰賽，大專聯賽近年來改賽制，場數雖有增加但最多也只能打13場，春季聯賽16場左右。蔡仲南說，「大學盃賽比較少，球員欠缺經驗值，盃賽多，球員會有成長空間，透過張力大的比賽，才能讓球員有競爭選秀前幾輪的實力。」

關鍵字： 大專棒聯南華大學蔡仲南
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