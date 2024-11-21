恩比德讚前隊友巴特勒「聯盟最佳」　美媒：他要的搭檔不是喬治

Today’s ep of the #GoodWord is Live! With @IceYoung23, we talk underwhelming teams: the mess in Philly, including a summer tidbit from the 76ers, Luka, Zion and more!



????: https://t.co/XVWeuOg5Mx



✳️: https://t.co/IIryK9XQ5P



????: https://t.co/yN424h6G7i pic.twitter.com/wT1wP1T5Qq — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) November 21, 2024

記者游郁香／綜合報導

七六人開季狀況不斷，3巨頭今(21)日好不容易合體，今夏獲得2.12億美元(約69億台幣)大約的喬治(Paul George)卻再次傷退，費城吞下5連敗後，戰績跌到2勝12敗在聯盟墊底，美國《雅虎體育》記者古德威爾(Vincent Goodwill)更爆料，一哥恩比德(Joel Embiid)想要的搭檔根本不是喬治。

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

費城3巨頭開季就輪流受到傷病魔咒襲擊，直到今日才終於合體，沒想到本季明星新援喬治打了17分鐘就2度傷到左膝，七六人也以111比117不敵灰熊，陷入5連敗深淵，本季至今依舊只贏過2場，團隊士氣盪到谷底，《雅虎體育》記者古德威爾還爆料，一哥恩比德對球隊簽下喬治，並不是很高興。

恩比德因「左膝管理」缺席了熱身賽，加上在休息室推擠記者被禁賽3場，直到13日才歸隊，復出後前3戰狀態低迷，場均僅14.7分、6.3籃板，整體命中率暴跌到32.4%，遠低於他應有的MVP水準，不過他今日出戰灰熊有復甦的跡象，21投10中攻下35分、11籃板的雙十數據。

I talked to Joel Embiid about Jimmy Butler tonight:



“One of the best players in the league. Probably top five. Probably the best actually.” pic.twitter.com/zxYFKh45kJ — Brady Hawk (@BradyHawk305) November 19, 2024

值得一提的是，恩比德在費城日前遭熱火19分逆轉後，公開大讚前隊友、南灘頭牌巴特勒(Jimmy Butler)，「Jimmy就是Jimmy。他能做到一切，得分和傳球……在場上場下，他都是NBA最好的球員之一，可能是前5名，甚至可能是最好的——聯盟中最好的球員。」

▲熱火士官長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

兩人曾攜手帶領七六人挺進2019年東區準決賽，與後來奪冠的暴龍打到搶七戰，最終雷納德(Kawhi Leonard)不可思議的壓哨球終結了他們的晉級美夢。巴特勒在該年夏天就轉戰熱火，之後在2020年、2023年兩度率南灘大軍挺進總冠軍賽。

儘管兩人共事不到1季，恩比德相當欣賞巴特勒。《雅虎體育》記者古德威爾今日在節目上爆料，「他(恩比德)想要巴特勒。他告訴七六人，『去找我的人』即使他們(七六人)最終得到喬治，我不認為恩比德很高興，他想要巴特勒回來。」

9屆全明星搖擺人喬治在熱身賽就扭傷左膝，5日才正式迎來費城首秀，他今日傷退前，過去7戰場均僅能得16.7分，整體命中率不到40%，三分命中率跌到28.8%。

▲七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）