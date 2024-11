恩比德讚前隊友巴特勒「聯盟最佳」　美媒：他要的搭檔不是喬治

Today’s ep of the #GoodWord is Live! With @IceYoung23 , we talk underwhelming teams: the mess in Philly, including a summer tidbit from the 76ers, Luka, Zion and more! ????: https://t.co/XVWeuOg5Mx ✳️: https://t.co/IIryK9XQ5P ????: https://t.co/yN424h6G7i pic.twitter.com/wT1wP1T5Qq

記者游郁香/綜合報導

七六人開季狀況不斷,3巨頭今(21)日好不容易合體,今夏獲得2.12億美元(約69億台幣)大約的喬治(Paul George)卻再次傷退,費城吞下5連敗後,戰績跌到2勝12敗在聯盟墊底,美國《雅虎體育》記者古德威爾(Vincent Goodwill)更爆料,一哥恩比德(Joel Embiid)想要的搭檔根本不是喬治。

▲七六人一哥恩比德。(圖/達志影像/美聯社)

費城3巨頭開季就輪流受到傷病魔咒襲擊,直到今日才終於合體,沒想到本季明星新援喬治打了17分鐘就2度傷到左膝,七六人也以111比117不敵灰熊,陷入5連敗深淵,本季至今依舊只贏過2場,團隊士氣盪到谷底,《雅虎體育》記者古德威爾還爆料,一哥恩比德對球隊簽下喬治,並不是很高興。

恩比德因「左膝管理」缺席了熱身賽,加上在休息室推擠記者被禁賽3場,直到13日才歸隊,復出後前3戰狀態低迷,場均僅14.7分、6.3籃板,整體命中率暴跌到32.4%,遠低於他應有的MVP水準,不過他今日出戰灰熊有復甦的跡象,21投10中攻下35分、11籃板的雙十數據。

I talked to Joel Embiid about Jimmy Butler tonight:



“One of the best players in the league. Probably top five. Probably the best actually.” pic.twitter.com/zxYFKh45kJ