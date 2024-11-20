湖人撿到新人王？詹皇笑16隊搞砸了　戴維斯：我們只要催他投籃

記者游郁香／綜合報導

湖人今年第17順位菜鳥柯奈特(Dalton Knecht)持續上演驚奇表現，他今(20)日出戰爵士猛轟平NBA新人紀錄的9顆三分，包辦全場最高的37分，洛城天王詹姆斯(LeBron James)笑說，今年選秀會有16隊「搞砸了」，他還提到自己之前就很關注柯奈特在田納西大學的表現，「我沒想到他會落到我們這裡。」

DALTON KNECHT CAN'T MISS.



His 6th triple in the last 4 minutes of game time... 36 points on NBA League Pass. ???? pic.twitter.com/rRmYcP0Bgc — NBA (@NBA) November 20, 2024

23歲的菜鳥射手柯奈特成為湖人與爵士之戰的「最大焦點」，他憑一人之力就打爆爵士，第3節最後3分29秒，他狂砍5顆三分球，並在三分外線造成犯規，在罰球線上拿下3分，3分半鐘內就包辦了18分，幫助湖人把優勢從11分擴大到22分。

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DALTON KNECHT HAD HIMSELF A NIGHT:



???? 37 PTS (career high)

???? 9 3PM (ties rookie record)

???? Scored 22 straight for LA@Lakers move 2-0 in #EmiratesNBACup play and are undefeated going back to last season ???? pic.twitter.com/OjMOeKxY4p — NBA (@NBA) November 20, 2024

柯奈特這一節6投6中，全都是三分出手，單節轟下21分，主場球迷看得熱血沸騰，期待著他每一次的三分出手，他終場以16投12中，包括三分12投9中，拿下37分、5籃板和1抄截。他賽後表示，從投進第一個三分開始，他就知道自己進入狀態了，「每次看到球進了，我就覺得下一個也一定會進。」

▲湖人菜鳥射手柯奈特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

天王詹姆斯被拍到在場邊看柯奈特上演「三分秀」時，興奮地手舞足蹈，他賽後得意地說，「他們沒有『發現』DK(柯奈特)，是其他16支球隊搞砸了。有人看過他的比賽嗎？X的。他們(湖人高層)只是沒有搞砸而已，你不會『發現』一個東南聯盟最佳球員。」

LeBron James stood on business, TWICE, when asked about Dalton Knecht after he dropped 37 PTS on 9/12 3PM ????????️



“They didn’t find DK. The other 16 teams fu**ed it up.”



“Everybody on the internet calls me a liar all the time. They say I lie about every-f*****-thing. So what am I… pic.twitter.com/b0sFrTgDMG — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 20, 2024

詹姆斯說，柯奈特就讀田納西大學時，自己就很常看他比賽，「我沒想到他會落到我們這裡，我以為那是不可能的。我不知道這是怎麼發生的，但非常感激和高興他在這裡。當他落到第17順位時，我就知道我們得到了一位怎麼樣的球員。」

詹姆斯不忘酸網友，「網路上的所有人總是說我在說謊，他們說我每件事都在說謊。那我現在算什麼呢？我早就說過了……我經常看田納西大學的比賽，沒想到他會落到我們隊上。」

自從頂替腳踝受傷缺陣的八村壘進入先發陣容，柯奈特場均能得26分，投籃命中率達到63.6%，三分命中率更高達61.5%。當家長人戴維斯(Anthony Davis)大讚，「我們只要催促他投籃，他不只會投籃，但他投籃真的很厲害。當他不投籃時，我們會生氣。」

過去也是射手的湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)，NBA生涯打了940場比賽，只有1場命中9顆三分，柯奈特只花14場就達成此紀錄。這位帥哥教練對柯奈特關鍵時刻的表現深具信心，「他無所畏懼……他這對我們球隊來說不僅是得分武器，還是能激勵我們的武器。」