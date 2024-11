湖人撿到新人王？詹皇笑16隊搞砸了　戴維斯：我們只要催他投籃

記者游郁香/綜合報導

湖人今年第17順位菜鳥柯奈特(Dalton Knecht)持續上演驚奇表現,他今(20)日出戰爵士猛轟平NBA新人紀錄的9顆三分,包辦全場最高的37分,洛城天王詹姆斯(LeBron James)笑說,今年選秀會有16隊「搞砸了」,他還提到自己之前就很關注柯奈特在田納西大學的表現,「我沒想到他會落到我們這裡。」

DALTON KNECHT CAN'T MISS. His 6th triple in the last 4 minutes of game time... 36 points on NBA League Pass. ???? pic.twitter.com/rRmYcP0Bgc

23歲的菜鳥射手柯奈特成為湖人與爵士之戰的「最大焦點」,他憑一人之力就打爆爵士,第3節最後3分29秒,他狂砍5顆三分球,並在三分外線造成犯規,在罰球線上拿下3分,3分半鐘內就包辦了18分,幫助湖人把優勢從11分擴大到22分。

DALTON KNECHT HAD HIMSELF A NIGHT: ???? 37 PTS (career high) ???? 9 3PM (ties rookie record) ???? Scored 22 straight for LA @Lakers move 2-0 in #EmiratesNBACup play and are undefeated going back to last season ???? pic.twitter.com/OjMOeKxY4p

柯奈特這一節6投6中,全都是三分出手,單節轟下21分,主場球迷看得熱血沸騰,期待著他每一次的三分出手,他終場以16投12中,包括三分12投9中,拿下37分、5籃板和1抄截。他賽後表示,從投進第一個三分開始,他就知道自己進入狀態了,「每次看到球進了,我就覺得下一個也一定會進。」

▲湖人菜鳥射手柯奈特。(圖/達志影像/美聯社,下同)

天王詹姆斯被拍到在場邊看柯奈特上演「三分秀」時,興奮地手舞足蹈,他賽後得意地說,「他們沒有『發現』DK(柯奈特),是其他16支球隊搞砸了。有人看過他的比賽嗎?X的。他們(湖人高層)只是沒有搞砸而已,你不會『發現』一個東南聯盟最佳球員。」

LeBron James stood on business, TWICE, when asked about Dalton Knecht after he dropped 37 PTS on 9/12 3PM ????????️



“They didn’t find DK. The other 16 teams fu**ed it up.”



“Everybody on the internet calls me a liar all the time. They say I lie about every-f*****-thing. So what am I… pic.twitter.com/b0sFrTgDMG