曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂！打到螢幕笑稱怕被說破壞公物

記者王真魚／日本東京報導

中華隊今日在東京巨蛋進行練習，台灣「巨蛋王」外野手曾頌恩首度踏上這座球場，分享了許多有趣的初體驗感受，直呼打到螢幕好怕被說破壞公物。

▲世界12強棒球賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

「球打上去的視野跟台北巨蛋真的不太一樣，」曾頌恩觀察到兩座球場的差異，「中午時會有光線透進來，會比較難看球。而且後方的大型液晶螢幕看起來特別近，不像台北大巨蛋是往後延伸的設計。」

談到東京巨蛋的「飛球特性」，曾頌恩表示，「感覺這裡的球比較會飛，台北大巨蛋的球在空中滯空時間比較久。」他隨後笑說，「我練打時，打到螢幕或全壘牆都會有聲音，讓我不禁在想，會不會說我在破壞公物？」

被問及對台灣前輩在東京巨蛋的全壘打印象，現年23歲的曾頌恩立即想到，「從東京打到北京（陳金鋒）那個嗎？」至於2006年曾豪駒在亞洲職棒大賽的全壘打，他坦言，「最近網友有翻出來，但我那時還太小，還沒有看棒球。」當時他才6歲。

對於明天的比賽，曾頌恩平常心，「不會緊張，反而蠻興奮的。希望能把預賽的好心情和感覺，都帶到明天的比賽。我相信只要氣氛好，成績自然就會好。」

談到大谷翔平曾在此擊出屋頂全壘打，曾頌恩好奇地說：「好酷喔！」當場務人員提醒他可以查看相關規則時，他靦腆地回應：「不了，我英文和日文都不好。」

儘管場地環境需要適應，但曾頌恩也坦言，「還是會有一些適應上的課題，畢竟有些角度出來的球都不太一樣。」但這位年輕好手展現出積極正向的態度，準備迎接明天的挑戰。