去年賽揚卻只獲1.5萬美元加薪　史奈爾痛批光芒不善待球員

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

前面兩年出賽都不到25場，2018年賽季史奈爾（Blake Snell）4月初登上大聯盟，整季31場先發以1.89防禦率、21勝的成績拿下美聯防禦率雙料賽揚獎，不過季後卻僅獲光芒隊1.5萬美元的加薪。對此史奈爾相當不滿，認為球隊不如其他球隊一樣善待球員。

雖然繳出亮眼成績，但史奈爾年資不滿3年不符合薪資仲裁規定，且在大聯盟的歲月也未來「超級二年級生」的門檻，無奈只能接受光芒隊1.5萬美元加薪，2019年賽季年薪57萬3700美元，只比聯盟底薪55萬美元高一些。

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「光芒隊可以根據勞資協議規定的最低額度開給我底薪，也可以善待自家栽培的球員，盡可能的補償。很遺憾的我所屬的球隊選擇前者，我的球隊不像其他球隊，會給予達到我這成就的球員滿意的薪水。」史奈爾11日向《Tampa Bay Times》記者塔普金（Marc Topkin）大吐苦水。

「之後我也不會發表任何相關的評論，」史奈爾繼續說道，「我將會與我的隊友們專注於球場，希望能夠拿下2019年世界大賽冠軍。」

光芒隊今年最大的開銷為，以2年3000萬美元簽約35歲老將莫頓（Charlie Morton），根據《Spotract》顯示，他們團隊薪資5170萬2866萬美元，是目前聯盟最低的，距離第29名的海盜還有720萬美元左右的差距，聯盟平均則是1億2701萬美元左右。

光芒省錢模式早已令球員們不齒，去年聯盟就曾收到針對包含光芒的4個球團匿名檢舉信，控訴球隊未依照球團收益與球員分配薪資。而本季不只史奈爾，去年國聯新人王票選5的弗拉赫提（Jack Flaherty），也只收到紅雀的底薪新合約，事後他也曾向《St.Lois Post-Dispatch》抱怨大聯盟機制不公平。

▲弗拉赫提（Jack Flaherty）。（圖／達志影像／美聯社）