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奉上大鑽戒「她願意」　A-Rod姐弟戀套牢翹臀珍

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▲▼ 珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）接受前美國大聯盟紐約洋基隊明星球員「A-Rod」艾力士羅德里奎茲（Alexander Rodriguez）求婚。（圖／翻攝自IG）

▲珍妮佛羅培茲接受前美國大聯盟紐約洋基隊明星球員A-Rod）求婚。（圖／翻攝自IG）

體育中心／綜合報導

43歲前洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)和49歲女友「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)求婚，在Instagram上高調大秀大顆鑽戒，寫上「她願意」還放上愛心符號，正式脫離單身漢生活。

A-Rod過去曾經有一段婚姻，2002年他與在邁阿密健身房認識的斯庫提斯(Cynthia Scurtis)結婚，並育有2女。不過倆人在2008年離婚。A-Rod 2017年二曰開始和珍妮佛羅培茲交往，在2年後於沙灘上求婚開出第二春。過去A-Rod的交往和緋聞對象不乏大咖藝人，包括黛咪摩爾（Demi Moore）、卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）、凱特哈德森（Kate Hudson）等。

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A-Rod過去14次入選明星賽，拿下過一次世界大賽冠軍，3次美聯MVP，還有兩次金手套和10次銀棒獎，更是5次美聯全壘打王。另外他有4次拿下漢克阿倫獎。他的生涯696發全壘打也排在史上第四，更是所有拉丁裔選手之冠，更轟出25發滿貫砲。

不過A-Rod也因為曾服用禁藥在2014球季遭到禁賽，因此儘管表現夠格進入名人堂，卻也成為不少人討厭的爭議性球星。退休後的他曾擔任球評工作，現在也經營自己的Youtube頻道。

 
 
 
 
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關鍵字： A-Rod翹臀珍
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