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勇士軟趴趴主場剩下7戰　K湯批評球迷不給力

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▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「K湯」湯普森(Klay Thompson)轟下28分勇士在主場卻以111比115敗給吊車尾的太陽。而在賽後湯普森更直言球迷不夠給力，希望能夠更投入在比賽中為球員加油。「你至少可以在有人打出好球的時候站起來，尤其是在比賽剛開始的時候。」

勇士白白浪費16分的領先，這是他們2014年11月9日之後，首次敗給太陽，陣中大樣杜蘭特(Kevin Durant)還在比賽中受傷。本季是勇士在奧克蘭甲骨文球場的最後一季，接下來在此還有7場例行賽要打。

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「我期待球迷能夠更投入比賽，我知道這還不是季後賽，但這是我們在甲骨文球場的最後幾場了。至少可以在有人打出好球的時候站起來，尤其是在比賽剛開始的時候。我們需要更多能量，尤其是在賽季接近尾聲的時候。」湯普森說。

勇士從一月到二月初一度17戰16勝，但最近6場比賽輸了4場，主場敗給塞爾提克和太陽。今年球季後勇士將離開從1971-72球季就進駐的甲骨文球場，搬到對岸舊金山造價10億美元的大通銀行中心。

「待你滿心期待季後賽，有時候很難每一晚都擠出能量。所以我希望球迷能夠給我們更多支持。就像我們一樣，也許沒辦法每一晚都很瘋狂，但球迷真的有幫助。不論我們的對手是太陽和公鹿，打誰都一樣。」

關鍵字： 勇士湯普森
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