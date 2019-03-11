培養大專好手進職棒　廖敏雄：不是每個都王柏融

▲廖敏雄。（圖／記者路皓惟攝）

記者楊舒帆／台中報導

培育出王柏融、蘇智傑等大專畢業後挑戰職棒的好手，文化總教練廖敏雄有感而發，他認為大學環境相對溫和，要從日常訓練灌輸職棒觀念，養出每個球員的特色很重要，不是每個都是王柏融，當然力量也是目前職棒所重視的一環，不容忽視。

大學球員跟職棒還是有很大的差距，廖敏雄認為，職棒競爭力比較強，會面對到150公里的洋投，大學難遇到，大學是學生棒球，環境相對溫和，職棒有能力能爬上去，沒能力的一兩年就離開。文化出品的好手，在職棒進步很快，廖敏雄說，「朱育賢就是好例子，大學沒那麼好，但他夠聰明，職棒內周遭有很多好手，吸收很快。」

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職棒有觀眾、關注度高，也能幫助有明星特質的球員，更專注於場上，廖敏雄提到，「職棒每個打擊、守備，每件事都有人關注，會激發企圖心，大學僅是學生棒球比較溫和，大學有好的心理素質及觀念，進職棒進步才會快。」

▲王柏融守備練習。（圖／記者季相儒攝）

廖敏雄看好王柏融發展，但也認為每個人必須要有自我特色，他說，「王柏融本來就有明星球員特質，是球場注目的焦點，但每個人個性不同，他們在大學就展現不同特色，職棒發展也不太一樣，不可能每個人都跟王柏融一樣。」除了上述朱育賢之外，廖敏雄也提到，「蘇智傑是很穩定球員，讓教練放心，球隊依賴性提高。鄭鎧文解決問題能力沒那麼好，就需要諮詢者，希望他在統一可以找到職棒穩定的路。」

王柏融擁有明星特質，是近期文化出品代表性好手，廖敏雄說，「我跟柏融講過，沒有觀眾自然沒精神，有觀眾就會有，走路很帥有優越感，這時就會有專注感。重要時刻，看投手投出的球會越慢，要成為好選手，就要灌輸這些，先講觀念，看行為再做修正，我現在所做就是要讓大學生未來在職棒是有位置，而且不要讓他們進職棒才去體會競爭性，大學階段所學的就是會讓職棒教練喜歡的東西，讓人感受你是很成熟的球員，可以為球隊盡一份心力。」

▲朱育賢。（圖／記者季相儒攝）