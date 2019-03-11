詹皇明白球隊艱辛放眼下季　自己傷停5周造成最大傷害

▲湖人詹姆斯（左）、庫茲馬（右） 。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人本季距季後賽漸行漸遠，球星詹姆斯（LeBron James）季初的重返季後賽宣言也看似無望，他於近日受訪時表示，他自知帶領湖人會很艱辛，但自己與隊友受傷讓他很意外，下季他仍會保持耐心與經驗帶領年輕小將。

詹姆斯認為，在經歷本季遭遇後，他認為下季仍會很有挑戰性，「我知道自己選擇了什麼，但我沒想到本季在關鍵時刻我會受傷5周這麼久，連我們的球隊大腦朗多也是，我們一起受傷，這對球隊傷害很大，更是在跨年的關鍵期。」

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詹姆斯也表示，陣中年輕球員相當需要指導，更需要耐心，「下季我仍會盡力帶領他們，每天都是一個機會，邊打邊學習，讓自己經驗去影響他們，要讓他們知道比賽不是理所當然。他們都很熱愛籃球，只是要學得東西還很多，他們在失敗與學期的過程中，你要對他們很有耐心。」

▲詹姆斯本季遭逢生涯最長腹股溝傷勢。（圖／CFP）

湖人本季傷兵為患，詹姆斯腹股溝傷勢傷停18場創下生涯最長休賽場數，替補控球朗多因手指傷勢缺賽34場，主力控球博爾（Lonzo Ball ）腳踝扭傷，在停賽18場後決定不提前復出、英格雷（Brandon Ingram ）本在明星賽後表現搶眼但也因肩傷在休息10場後提前關機，原先僅剩可飆分的庫茲馬（Kyle Kuzma）也因為腳踝扭傷得缺席一周。

除年輕球員外，中生代的史蒂芬森（Lance Stephenson）與老將錢德勒（Tyson Chandler ）也分別因腳趾、頸部不適進入每日傷兵觀察名單，湖人因此動用其他球員如威廉斯（Johnathan Williams）、華格納（Moritz Wagner ）應付剩下賽程，湖人目前剩餘場次還有16場，目前戰績30勝36敗排名西區第11。

▼英格雷（左）與博爾（右）本季將不會再上場（（圖／CFP）