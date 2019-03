哈登單季300三分球達標　史上第二人僅次柯瑞

▲哈登。(圖/路透社)



記者林育正/綜合報導

哈登(james Harden)在11日對上獨行俠的德州內戰之中,投進3顆三分外線。現在他本季的三分球命中數,也剛好來到300顆,成為NBA史上柯瑞(Stephen Curry)之後的第二人。

此役哈登外線出手打鐵連連僅15投3中,但賽前累計297顆的三分球剛好就壓線達標300。接下來火箭還有16場比賽,超越柯瑞單季第二多的324顆紀錄應該不成問題。不過要打敗柯瑞在2015-16球季寫下的402顆神鬼紀錄,也就是NBA史上唯一單季外線破400有難度,這項紀錄可能會再高掛好一陣子。

哈登本季場均得分36.6分為生涯新高,出手13.4次和命中4.9顆也都是生涯最多,命中率維持水準36.2%。目前他62場比賽下來出手835次也是史上第二多,僅次柯瑞破400那年的886次。不過哈登許多後撤步出手,被認為有走步的嫌疑。

另外還有一項有趣數據,目前暫居得分王的哈登就算接下來的比賽全都沒有得分,也會以28.6分作收結束本賽季獲得得分王。目前得分榜第二的喬治(Paul George)僅28.4分。

How is this James Harden stepback not a travel? Part 1 pic.twitter.com/rmQqEoqhMB