印地安泉女網／詹家姐妹、謝淑薇晉級　8強再演詹謝對決

▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）



記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴，以及謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)都在印地安泉女網賽16強取勝，接下來的8強戰將再次上演經典大戲「詹謝對決」。

詹家姐妹對決合體的烏克蘭基切諾克姐妹(Nadiia Kichenok)／(Lyudmyla Kichenok)，首盤先兩次破發取得5比1大幅領先後雖然曾被回破，但不影響戰局6比3奪下首盤。第二盤詹家姐妹更是連續打破對手3個發球局，儘管又遭到回破但仍能及時止血，在第五個賽末點6比3、6比4闖進8強。

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謝淑薇則是碰上斯洛維尼亞的雅各波維奇(Dalila Jakupovic)和俄羅斯的庫羅瑪恰娃(Irina Khromacheva)。首盤末段謝淑薇和斯特里柯娃連續破發兩次6比2先拿下，次盤更讓對手1個發球局也沒能保住，爽快送蛋，整場比賽只耗時不到1小時就以6比2、6比0勝出。

▲ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



而在印地安泉8強戰，排在籤表同一邊的詹家姐妹和謝淑薇，將連續兩站賽事上演詹謝對決。詹謝對決過去已經4次上演，上一次是二月的杜拜女網賽4強謝淑薇不僅獲勝，最後還拿下冠軍。去年的印地安泉女網賽16強，謝淑薇剛好也是和斯特里柯娃合拍，激戰3盤帶走勝利最後還抱走冠軍。

2013年廣州女網賽4強，謝淑薇和彭帥的「螃蟹組合」直落二詹家姐妹最後也如願冠軍。第一次則是在2007年桃園海碩盃，也是唯一一次的謝家姐妹對決詹家姐妹， 兩軍在決賽交手詹家姐妹3盤帶走冠軍。