恩比德復出砍33分12籃板　追平巴克利七六人隊史紀錄　

▲恩比德傷癒復出就追平巴克利紀錄（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

七六人「大帝」恩比德（Joel Embiid）因明星賽後右膝痠痛在缺陣8場後於11日對戰溜馬時首度復出，他全場繳出33分、12籃板、2抄截，他也拿下本季第24次30＋10表現，次數更追平球星巴克利的隊史紀錄，七六人也有4人得分上雙，終場七六人就以106比89擊敗溜馬，恩比德也在復出後也終止七六人2連敗。

七六人此役對戰溜馬為東區第3與第4名強碰，兩隊第一節就互有領先，第二節在透納（Myles Turner）、喬瑟夫（Cory Joseph）、波格丹維奇（Bojan Bogdanovic）三人連續攻勢下溜馬拉開11分差，第三節兩隊命中率都有些下降，但七六人也靠著哈里斯將分差縮小至個位數。

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▲恩比德攻下33分、12籃板、2抄截（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

比賽進入決勝節，前三節只拿下15分的恩比德開節宛如猛獸，他先灌籃命中助七六人要回領先，又連連在禁區造成犯規罰球得手，七六人在恩比德打開得分開關後全隊也士氣大增，哈里斯（Tobias Harris）、史考特（Mike Scott）、恩尼斯（James Ennis）接連投入進攻，七六人最後5分鐘已領先達雙位數，溜馬終場也以17分敗給七六人。

恩比德此役原預計只打24分，但他太投入超時到27分鐘，全場攻下33分、12籃板，他完成本季第24次30+12表現，次數也追平隊史球星巴克利1987年單季紀錄，西蒙斯（Ben Simmons）繳出15分、4籃板、6助攻，巴特勒（Jimmy Butler)）有12分、4籃板、4助攻，哈里斯則有16分。

▲溜馬波格丹維奇（圖／CFP）

溜馬則以波格丹維奇的18分為最佳，柯林斯（Darren Collison）也有14分表現，小薩波尼斯（Domantas Sabonis）也在腳踝扭傷後復出，他上場20分鐘也繳出9分、6籃板、6助攻表現。

恩比德此役移動良好，甚至還有歐洲步演出，但他賽前被總教練布朗（Brett Brown）評為狀況是C，認為他還有些疲勞。恩比德賽後表示，此役越打到後面身體感覺越舒服，但不敢講自己膝蓋完全恢復，或許還會想繼續缺陣備戰季後賽。