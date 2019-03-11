全英賽／桃田賢斗、陳雨菲奪男女單首冠　大陸包3項目冠軍

▲2019全英公開賽,女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽10日將進行各項決賽賽事，最終世界球后戴資穎可惜遭到大陸陳雨菲直落二，但也奪得亞軍佳績；男單部分則是上演激戰，最終桃田賢斗擊敗丹麥安賽龍(Viktor Axelsen)，五個單項中，大陸就拿下了女單、女雙以及混雙冠軍。

男單決賽由現任球王日本桃田賢斗對上前任球王丹麥安賽龍，最終雙方大戰三局81分鐘，三局的前半段幾乎是比數緊咬，互有領先，最終桃田賢斗以2比1（21：11、15：21、21：15）奪下勝利，收下生涯第一座全英賽冠軍，也是全英賽120年來男單第一位日本冠軍。三四名則是香港伍家朗以及大陸石宇奇。

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女單部分，在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，面對大陸陳雨菲有11連勝的優勢，不過戴資穎只在第一局前半段握有領先，之後出現失誤，先讓出首局之後，第二局雖然幾度追平比分，但最終仍以2個17：21落敗收下亞軍。陳雨菲則是對戰戴資穎的首場勝利，也拿下生涯第一座全英賽冠軍。三四名則是日本山口茜以及奧原希望。

▼男單冠軍桃田賢斗。

男雙則是世界排名18的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯對上第7的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），大馬組合過去兩次對戰從未贏過，本次首局強勢以21：11拿下後，第二局和決勝局卻遭翻盤，最終印尼組合以2比1（11：21、21：14、21：12）收下冠軍。三四名為印尼組合阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO）、日本組合嘉村健士／園田啟悟。

女雙部分，由大陸組合陳清晨／賈一凡對上大會第2種子的日本組合松本麻佑／永原和可那，首局由松本麻佑／永原和可那以21：18拿下，第二局陳清晨／賈一凡硬是以22：20扳回，決勝局陳清晨／賈一凡再以21：11勝出奪冠，終結過去大賽都由日本女雙包辦的局面。三四名為日本組合福島由紀／廣田彩花以及田中志穗／米元小春。

混雙則由世界第一的大陸組合鄭思維／黃雅瓊對上第3的渡邊勇大／東野有紗，雙方交手5次，日本組合僅有1勝，本次交手鄭思維／黃雅瓊先以21：17拿下，第二局渡邊勇大／東野有紗先取得9：3領先，但被連追6分，鄭思維／黃雅瓊22：20直落二收冠。三四名則是印尼組合普拉文（Praveen JORDAN）／梅拉蒂（Melati Daeva OKTAVIANTI），以及大馬組合吳順發／賴潔敏。

▼男雙冠軍印尼組合阿赫桑／塞蒂亞萬（右）、亞軍馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯 。