運動雲

> >

寫信抱怨柯瑞沒女鞋的9歲女孩　設計婦女節特別款Curry 6

ETtoday運動雲

▲▼莫里森昔日投訴柯瑞鞋，如今參與設計。（圖／翻攝自UA推特）

▲莫里森昔日投訴柯瑞鞋，如今參與設計。（圖／翻攝自UA推特）

記者林育正／綜合報導

大概在3個月之前，9歲的莫里森（Riley Morrison）寫信給勇士頭號球星柯瑞(Stephen Curry)投訴他的球鞋沒出女款。而現在莫里森不只協助Under Aromour設計新鞋，柯瑞還將熱騰騰出爐的球鞋送到她手中。

「當初看到她的信讓我非常印象深刻。一位9歲的小女孩，有如此大的勇氣讓自己的聲音被聽見，她為所有的女性發聲而不是為了自己而已。」柯瑞說。「她是促成一切轉變的催化劑，不只影響了我的產品，還有整個Under Aromour品牌。她帶給人的啟發性無遠弗屆。」

請繼續往下閱讀...

▲▼莫里森昔日投訴柯瑞鞋，如今參與設計。（圖／翻攝自UA推特）

新款球鞋以紫色為主色，並融入蘭花等設計概念。而在鞋子裡頭，更藏著莫里森的設計小巧斯。鞋子裡有兩個小女孩打籃球的圖案，一旁寫著「無所畏懼」、「女力」、「帶頭改變」、「女生也尬球」等口號。而在鞋子正式推出的前一天，柯瑞親手為她奉上這雙Curry 6。

而這雙鞋販售的收入，將做為柯瑞與老婆創立的基金會之用，幫助舊金山灣區不為逆境、勇於改變的女性青少年上大學，每年提供1人3萬美元的獎學金。

「我真的太開心了，感謝柯瑞給我這個機會，和其他女性分享我的激發。絕對是獨一無二的經驗。」莫里森說。

關鍵字： 柯瑞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

熱門新聞

全英賽／戴資穎假動作頻送威力殺球　決勝局讓山口茜超無奈

全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬

SBL／B.戴維斯確定走人　瓊斯二度回鍋加盟裕隆

湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

HVL／12年終熬出頭　瑞芳高工光頭王：謝謝你們帶我走到決賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1鄭鎧文2分砲炸裂　5局結束獅5：2象

29歲女孩設計婦女節特別款Curry鞋

3暴龍成第2支進季後賽球隊

4陽岱鋼2支2！中斷連6打數無安打

5許峰賓回娘家　接電視台客座球評

熱門新聞

1戴資穎假動作　讓山口茜超無奈

2戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

3中信兄弟調薪　王威晨月薪加10萬

4B.戴維斯走人　瓊斯回鍋加盟裕隆

5KD動向決定勇士未來陣容

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366