寫信抱怨柯瑞沒女鞋的9歲女孩　設計婦女節特別款Curry 6

▲莫里森昔日投訴柯瑞鞋，如今參與設計。（圖／翻攝自UA推特）



記者林育正／綜合報導

大概在3個月之前，9歲的莫里森（Riley Morrison）寫信給勇士頭號球星柯瑞(Stephen Curry)投訴他的球鞋沒出女款。而現在莫里森不只協助Under Aromour設計新鞋，柯瑞還將熱騰騰出爐的球鞋送到她手中。

「當初看到她的信讓我非常印象深刻。一位9歲的小女孩，有如此大的勇氣讓自己的聲音被聽見，她為所有的女性發聲而不是為了自己而已。」柯瑞說。「她是促成一切轉變的催化劑，不只影響了我的產品，還有整個Under Aromour品牌。她帶給人的啟發性無遠弗屆。」

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新款球鞋以紫色為主色，並融入蘭花等設計概念。而在鞋子裡頭，更藏著莫里森的設計小巧斯。鞋子裡有兩個小女孩打籃球的圖案，一旁寫著「無所畏懼」、「女力」、「帶頭改變」、「女生也尬球」等口號。而在鞋子正式推出的前一天，柯瑞親手為她奉上這雙Curry 6。

而這雙鞋販售的收入，將做為柯瑞與老婆創立的基金會之用，幫助舊金山灣區不為逆境、勇於改變的女性青少年上大學，每年提供1人3萬美元的獎學金。

「我真的太開心了，感謝柯瑞給我這個機會，和其他女性分享我的激發。絕對是獨一無二的經驗。」莫里森說。