寫信抱怨柯瑞沒女鞋的9歲女孩　設計婦女節特別款Curry 6

▲莫里森昔日投訴柯瑞鞋,如今參與設計。(圖/翻攝自UA推特)



記者林育正/綜合報導

大概在3個月之前,9歲的莫里森(Riley Morrison)寫信給勇士頭號球星柯瑞(Stephen Curry)投訴他的球鞋沒出女款。而現在莫里森不只協助Under Aromour設計新鞋,柯瑞還將熱騰騰出爐的球鞋送到她手中。

「當初看到她的信讓我非常印象深刻。一位9歲的小女孩,有如此大的勇氣讓自己的聲音被聽見,她為所有的女性發聲而不是為了自己而已。」柯瑞說。「她是促成一切轉變的催化劑,不只影響了我的產品,還有整個Under Aromour品牌。她帶給人的啟發性無遠弗屆。」

新款球鞋以紫色為主色,並融入蘭花等設計概念。而在鞋子裡頭,更藏著莫里森的設計小巧斯。鞋子裡有兩個小女孩打籃球的圖案,一旁寫著「無所畏懼」、「女力」、「帶頭改變」、「女生也尬球」等口號。而在鞋子正式推出的前一天,柯瑞親手為她奉上這雙Curry 6。

而這雙鞋販售的收入,將做為柯瑞與老婆創立的基金會之用,幫助舊金山灣區不為逆境、勇於改變的女性青少年上大學,每年提供1人3萬美元的獎學金。

「我真的太開心了,感謝柯瑞給我這個機會,和其他女性分享我的激發。絕對是獨一無二的經驗。」莫里森說。

Change comes with action; action can come from anyone. @StephenCurry30 is celebrating #InternationalWomensDay, revealing the promise he made with a young Riley Morrison, showing girls everywhere the power of a determined voice: https://t.co/x4n1jMpWKD pic.twitter.com/2JRxb0ZSnN