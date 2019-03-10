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全英賽／8強止步仍有收穫　李雪芮：希望今年回到世界前10

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▲▼2019全英公開賽,全英賽,李雪芮。（圖／CFP）

▲2019全英公開賽,李雪芮。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽10日將進行各項決賽賽事，世界球后戴資穎將對上大陸陳雨菲，而去年傷癒復出的大陸前球后李雪芮，則在8強賽不敵世界第二的日本好手奧原希望，李雪芮笑著提到，「打進全英8強最大的收穫，是拿了很多積分。」

曾經拿下倫敦奧運女單金牌的李雪芮，在2016年里約奧運時受傷，並進行手術後，直到去年4月才復出，從超級100賽的賽事打起，共收穫四座冠軍，目前世界排名22位的他，8強面對奧原希望，雙方最後交手停在2016年，這期間奧原希望拿過全英賽、世錦賽冠軍，世界排名穩居前10。

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第一局前半雙方雖然互有攻勢，不過16平之後，奧原希望靠著跑動連續拿分21：17拿下，第二局奧原希望更是連拿6分以21：14直落二勝出。賽後奧原希望提到，「李雪芮受傷過，跑動也比以前慢，這是他和三年前最大的不同，也是我能勝利的原因。」

而李雪芮對於8強止步仍感到有許多收穫，也體會到自己和頂尖球員的差距，「這次能重回超級1000賽，和世界前8的球員交手是很好的經歷，今年的目標希望可以重回世界排名前10。」而對於是否能回到2012年巔峰狀態，「那都已經過去了。」

▼2019全英公開賽,奧原希望 。（圖／路透）

▲▼2019全英公開賽,全英賽,奧原希望 。（圖／路透）

關鍵字： 全英賽
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