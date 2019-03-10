全英賽／石宇奇三局崩盤無緣衛冕　男單前任、現任球王爭冠

▲2019全英公開賽,全英賽,安賽龍 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽10日將進行各項決賽賽事，男單部分，日本球王桃田賢斗直落二香港伍家朗挺進決賽、大陸石宇奇三局不敵前任球王丹麥安賽龍(Viktor Axelsen)，最終男單決賽，就是一場前任和現任球王的大對決。

桃田賢斗4強賽遇上香港伍家朗，5戰全勝還沒有吞敗過，第一局卻讓伍家朗連續取分，一度以8：12落後，不過桃田賢斗還是技高一籌，雙方19平後連下2分，逆轉以21：19拿下，第二局伍家朗體力明顯下滑，跟不上桃田賢斗快節奏，桃田再以21：11直落二晉級。

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桃田賢斗闖進決賽要問鼎全英賽的首冠，不過伍家朗也創下全英賽最佳四強成績；另一頭由石宇奇對上安賽龍，交手3次，石宇奇僅一勝，第一局比數相當膠著，安賽龍一度5分領先，被石宇奇追至20平，不過安賽龍連拿2分先搶下首局。

▼2019全英公開賽,石宇奇。（圖／CFP）



不過第二局戰至10平後，石宇奇連拿6分以21：13扳回，決勝局在2平之後，石宇奇大崩盤頻頻被拉大比分無力追開，一度8：20落後，雖挽救一個賽末點，仍以9：21落敗，無緣連續三年打進決賽，也未能繼去年奪冠後，再度衛冕。

賽後石宇奇提到，「進到四強已經是意料之外的成績，因為身體等各種因素，全英賽之前的訓練不夠系統，打到三局真的有點跟不上。」而這也是大陸男單繼2010年以來，第一次沒有男單選手進入決賽。

本屆決賽將由去年表現火燙、在9月正式登頂球王的桃田賢斗，對決目前世界排名第6、也是前任球王的安賽龍，雙方交手11次，桃田賢斗橫掃10連勝，上一次交手是在去年印尼大師賽，當時桃田賢斗以直落二獲勝，第二局甚至只讓安賽龍拿4分。

▼2019全英公開賽,桃田賢斗 。（圖／路透）