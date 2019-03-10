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全英賽／戴資穎10日晚間9點決戰陳雨菲　拼三連霸＋12連勝

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▲▼ 2019全英公開賽,全英賽,戴資穎 。（圖／路透）

▲2019全英公開賽,戴資穎 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽10日將進行各項決賽賽事，世界球后戴資穎在4強賽以2比1擊敗日本山口茜後，決賽將要對決大陸陳雨菲，一拼在全英賽女單三連霸的霸業，賽事預計10日晚間9點登場。

在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，首輪僅花了29分鐘直落二擊敗加拿大李文珊、16強賽再以直落二擊敗美國華裔張蓓雯，8強賽再以直落二擊敗印度塞娜（Saina Nehwal），4強鏖戰三局2比1擊敗日本山口茜，第三度挺進決賽。

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戴資穎決賽將要碰上陳雨菲，雙方對戰11次，戴資穎全勝，最近一次交手是在去年法國公開賽三局收下勝利，戴資穎如果能再次擊敗陳雨菲，不僅收下對戰12連勝，更是繼2005至2007年大陸謝杏芳在全英賽的三連霸之後，首位完成三連霸的女單選手。

戴資穎和陳雨菲的賽事，被安排在所有賽事的第二場，預計出賽時間是10日晚間9點。

戴資穎曾在2012、2015、2016年的全英賽都止步四強，2017年拿下冠軍，去年帶著世界球后的頭銜，在決賽以直落二擊敗山口茜衛冕成功，成為史上第21位完成二連霸的女單選手，今年距離史上三連霸還差一場勝利。

▼陳雨菲。

▲▼2019全英公開賽,全英賽,陳雨菲 。（圖／路透

關鍵字： 全英賽戴資穎
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