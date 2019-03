▲哈波效力費城人春訓首秀獲2次保送(圖/路透)

記者陳瑞浩/綜合報導

費城人億萬男哈波(Bryce Harper)於10日春訓熱身賽對戰藍鳥比賽迎來首秀,他此役擔任指定打擊,沒有擊出安打,但獲2次保送跑回1分,藍鳥還一度使用4人外野守備「伺候」他,終場費城人雖以7比8敗給藍鳥,但哈波此役費城人春訓首秀也吸引萬人到場支持。

哈波於2月底與費城人簽下13年3.3億美元的北美運動史上最大合約,他10日迎來費城人首秀擔任指定打擊,登場時還搭配「新鮮王子」威爾史密斯(Will Smith)歌曲出場,他1局下打擊時藍鳥還將游擊手移到外野以「4人外野」的守備佈陣伺候哈波,但哈波最後仍靠選球獲保送上壘,隨後他也靠著霍金斯(Rhys Hoskins)擊出全壘打跑回費城人第一分。

ARE WE HAVING FUN YET?! pic.twitter.com/qewBmg6f97