全英賽／戴資穎假動作頻送威力殺球　決勝局讓山口茜超無奈

▲ 2019全英公開賽,戴資穎 。（圖／路透，下同）

體育中心／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽9日進行各項4強賽事，世界球后戴資穎對上日本山口茜，最終雙方大戰三局，戴資穎以2比1挺進決賽，其中在決勝局連續轟下8分，更頻頻以假動作及來回調動，讓山口茜疲於奔命，也讓球迷們看了驚呼連連連，期待戴資穎寫下三連霸。

在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，晉級4強後對上山口茜，戴資穎握有7勝，不過近期遭遇2連敗，不過本次交手以三局拿下勝利，頻頻送出好球也再度被BWF收進精彩好球中，其中在第一局20：13，戴資穎撥對角，山口茜雖然預判到但回擊掛網，讓戴資穎順利收下。

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第二局戴資穎遭遇小亂流，頻頻出界或是掛網，也讓球迷們捏把冷汗，最後以10：21遭扳平，不過到了決勝局戴資穎先送出一波8：0，領先優勢來到10：3，雙方多拍來回後，山口茜反手拍救球，不過戴資穎已經等在網前，一個近身球下殺，山口茜雖然多次預判到勉強回擊，但下一球馬上遭遇重扣，表情超無奈。

來到賽末點20：8之際，戴資穎再一個斜線攻擊，山口茜想要救但已經來不及，戴資穎順利收下冠軍戰門票，精彩好球也被收進BWF賽事精華。網友紛紛留言讚嘆，「戴資穎成為全英賽傳奇。」「離三連霸只差一步。」「小戴假動作讓山口茜節奏亂掉，體力掉很快。」「山口茜是很優秀選手，但戴資穎更讓人驚艷啊。」

▼山口茜救球。