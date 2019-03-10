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Nike一個成就夢想的新時代：女性運動的轉捩點

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▲▼Nike一個成就夢想的新時代：女性運動的轉捩點。（圖／Nike提供）

▲Serena Williams。（圖／Nike提供）

體育中心／綜合報導

Nike Women副總裁兼總經理Rosemary St. Clair回顧了20年來女性在體育界的輝煌歷程，並展望了鼓舞又激動人心的廣闊前景。運動教會我們如何找到內在的力量。

比如當我觀看網球比賽的時候，我總是被運動員自我挖掘內在力量，而後併發出的能量所折服。一次失球後可以在12秒內迅速轉化為一次成功的回擊，沮喪也隨之轉化為勝利。這樣的能量讓我覺得我也能走出去征服世界。

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我們看到優秀運動員總是充滿了幹勁。例如網球運動員Serena Williams、體操運動員Simone Biles、單板滑雪運動員Chloe Kim、 擊劍運動員Ibtihaj Muhammad等等，每個人看起來似乎都有取得成功的超能力。

其中令我印象最深刻的是1999年美國國家隊隊員表現出的鋼鐵般的意志。當時9萬多名球迷冒著高溫的天氣觀看了足球決賽的點球大戰，到現在依然是我一生中最難忘的時刻之一。Brandi Chastain的最後一顆點球，承載著整個國家的希望，是體育史上最偉大的決賽之一。對於整個國家團結一心有著重要意義。

我曾在市場行銷上下過功夫，設法讓人們感受到比賽的熱情。到了1999年，我們想讓運動員成為年輕女孩心目中的女英雄。我們想要激發起大家的動力，於是致力於鼓勵父母帶女兒去觀看比賽。老實說，那時我們並不確定這個辦法是否會奏效。

不過我們做到了。當時的足球運動員Alex Morgan才十歲，現在已經能夠帶領美國國家隊參加今年夏季的錦標賽了，這是一個最有力的證據。

我們對體育的定義並非一成不變。1970年代，隨著性別不平等的形勢發生變化，剛剛成立一年的Nike便宣導實施1972年出產的《教育法修正案第九條》(Title IX)。在整個1980年代，Nike一直支持女性在競賽中爭得一席之地。20年前，女性對體育的定義還很狹隘，也很傳統，僅限於諸如體操和網球這類集體項目和個人項目。

今日女性運動行業正處於轉捩點。體育的定義範圍全面擴大；我們認識到，參與傳統體育能夠帶來自尊和自信，透過參與瑜珈、重量訓練、功能性健身等運動與訓練同樣能達到該目標。我們不僅能夠在優秀運動員身上看到超人般的能力，在我們周遭的人身上同樣能夠看到。

這種對體育的新看法鼓舞人心又令人興奮。

▲▼Nike一個成就夢想的新時代：女性運動的轉捩點。（圖／Nike提供）

▲Simone Biles。（圖／Nike提供）

對於Nike來說，這已經成為我們重新調整理念的催化劑。女性參與體育的方式越來越多。當他們在比賽中取得個人紀錄，硬舉重量達到自身體重、完成一個引體向上、甚至僅僅是第一次跑完一英里(約1.61公里)，這些都能透過積極心理暗示“我做到了”來建立自信。不僅僅是偶爾，而是有規律地參與，我們希望每個人都參與運動。而且我們知道，為了實現這個夢想，我們必須針對各種願望和需求展開對話。

「我們不僅能夠在優秀運動員身上看到超人般的能力，在我們周遭的人的身上同樣能夠看到。」

為了鼓勵所有人都參與運動，我們為產品開闢了新的可能性。其中包括在我們的運動科學實驗室(NSRL)投入資源，並在設計中拓展我們對女性需求的理解。這項努力的結果就是，我們首次為運動員設計了運動專用的伊斯蘭頭巾Pro Hijab，並且根據女性運動員需求提供完善產品尺寸，例如目前我們正在對運動內衣進行創新，最大尺碼達到44G，確保所有女性都能享受到適合的尺寸和運動內衣功能。

最重要的是，我們知道Alex Morgan (足球運動員)、Serena Williams (網球運動員)、Simone Biles (體操運動員)、Chloe Kim(單板滑雪運動員)和Ibtihaj Muhammad (擊劍運動員)背後都有教練團隊和支持者。在這些支持者中有年輕的女孩，她們本身就是運動員，同時她們也代表著新一代的需求。

關鍵字： Nike
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