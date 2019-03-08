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中職／桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

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▲▼LamiGirls春訓開訓採訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲LamiGirls春訓開訓採訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

Lamigirls展開春訓，加入4位新團員，今年她們被球團賦予更多表演任務，還舉辦專屬於Girls的主題趴，以及開發更多Girls專屬商品，還有推出寫真的作品，更多元化的發展，盼能拯救桃猿下滑的主場票房。

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Lamigirls增加4位新成員，包括回鍋的卉妮還有從統一獅Uni-Girls轉過來的Yuri，都是具備很多資歷的即戰力，桃猿副領隊浦韋青表示，「她們今年被我們賦予很多表演工作，成員人數沒有減少，每個女孩都能發揮自己的特色，帶給大家更多表演節目，增加全猿主場，讓表演更具專業性，進來的四個成員資歷都很強，帶動應援、舞蹈表演，更多元的方式與球迷互動。」

▲▼LamiGirls春訓開訓採訪，新人Yuri。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼LamiGirls春訓開訓採訪，上為新成員Yuri。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼LamiGirls春訓開訓採訪。（圖／記者林敬旻攝）

Lamigirls過去累積了一些單曲，未來在團隊音樂及寫真作品也會多著墨，球團包裝方面也會下功夫，浦韋青說，「Lamigirls商品部分，會比去年更多品項。」

去年中職平均每場人數為5457人，桃猿主場平均人數7445人，比2017年的7596還要少，觀眾人數下滑將近2%，沒能達成季初設定的7800人目標。拯救票房方針，浦韋青說，「今年試著調整主題風方向，進場贈品的部分，還有球隊會員制度也做了一些修正，希望藉由一些改變，看能不能對票房有所幫助。」

主題趴調整方向，迎向觀眾群的規劃，受歡迎的主題趴持續進化，也增加一些新的方向，浦韋青說，「有球迷反應希望有專屬於Lamigirls的主題趴，上半季也有舉辦女性為主題的『女兒國趴』，我們也希望藉由Lamigirls的帶動，讓球場變得更有趣，讓一些想嚐鮮的球迷回到球場。」

▲▼LamiGirls春訓開訓採訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲LamiGirls春訓開訓採訪。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 桃猿Lamigirls
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