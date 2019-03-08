SBL／史上首位生涯5000分球員　呂政儒最快9日達標

▲呂政儒。（圖／籃協提供）



記者洪偵源／綜合報導

雖然裕隆處於3連敗低迷時刻，呂政儒也不想多談，但他距離生涯5000分的里程碑，只剩下13分的差距，幾乎篤定就會在本季成為SBL史上第一位5000分俱樂部成員。

7日的例行賽與台啤交手，裕隆第四節曾從10分落後追到只差分，呂政儒過程中就貢獻兩記三分球，但裕隆之後因犯規加上失誤，時間所剩無多下吞下敗仗。

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此戰呂政儒攻下21分，生涯總得分來到4987分，離5000分只剩下13分差距，恰巧是自己的背號，最快在9日與富邦的比賽中就能達成這項里程碑。

呂政儒從第2季在新浪展開SBL生涯，從第3季至本季都待在裕隆，生涯只有一季的三分球命中率低於30%，有4季在40%以上，為裕隆當家射手。

2009年5月3日，SBL第6季，呂政儒對璞園的比賽，達成生涯1000分門檻，如今10季過去，已經快來到5000分門檻，若9日對富邦達標，他第1000分與第5000分的比賽，都是對上昔日再興中學恩師許晉哲的球隊達成。

目前呂政儒已經SBL生涯總得分排名第一位，他在今年1月13日對台啤攻下28分，生涯總得分來到4899分，超越田壘的4883分，成為SBL史上總得分榜榜首。