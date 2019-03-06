中職／「打到身體不行」　潘武雄笑稱進職棒像是中樂透

▲統一獅潘武雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅潘武雄11日將滿38歲，眼看隊友劉芙豪、高志綱先後宣布退休，他不輕易言退，「打到身體不行再說」，目前也僅差19盜成「千安百轟百盜」第7人，他說：「有機會就會拚，雖然不會強求，但對自己來說，這是一個重要的里程碑。」

生涯邁入第14個球季，潘武雄笑稱不容易，形容打職棒像是中樂透，「台灣在三級棒球有許多好手，在隊伍較少的狀況下，要踏進職棒真的有難度，當初打職棒也沒想過能夠打這麼久。」

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當時環境沒有現在來得好，潘武雄透露：「我還想說打個5、6年就會被Fire（開除），沒想到一打就這麼多年；能夠打到10年真的不容易，畢竟中職只有4隊，出賽空間遭壓縮、淘汰率也高。」

近年也有許多高中好手在畢業後決定踏入職棒，潘武雄認為這群年輕好手心思相當成熟，自主性也很高：「時代在改變，現在資訊發達，他們這一代的選手跟我們以前相比，思想真的成熟許多，懂得加強自己，像是會聘請訓練師，很有自己的規劃，這是很棒的一件事。」

而味全龍即將復活，潘武雄直呼是好事：「現在環境越來越好，台灣還是需要再多一點隊伍。」

潘武雄去年出賽75場，打擊率0.290，仍繳出10發雙位數全壘打，生涯累積956場出賽，本季可望達成千場出賽，且再19盜，將是中職史上第7人達成「千安百轟百盜」紀錄。