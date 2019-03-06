運動雲

> >

中職／「打到身體不行」　潘武雄笑稱進職棒像是中樂透

ETtoday運動雲

▲統一獅潘武雄。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘武雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅潘武雄11日將滿38歲，眼看隊友劉芙豪、高志綱先後宣布退休，他不輕易言退，「打到身體不行再說」，目前也僅差19盜成「千安百轟百盜」第7人，他說：「有機會就會拚，雖然不會強求，但對自己來說，這是一個重要的里程碑。」

生涯邁入第14個球季，潘武雄笑稱不容易，形容打職棒像是中樂透，「台灣在三級棒球有許多好手，在隊伍較少的狀況下，要踏進職棒真的有難度，當初打職棒也沒想過能夠打這麼久。」

請繼續往下閱讀...

當時環境沒有現在來得好，潘武雄透露：「我還想說打個5、6年就會被Fire（開除），沒想到一打就這麼多年；能夠打到10年真的不容易，畢竟中職只有4隊，出賽空間遭壓縮、淘汰率也高。」

近年也有許多高中好手在畢業後決定踏入職棒，潘武雄認為這群年輕好手心思相當成熟，自主性也很高：「時代在改變，現在資訊發達，他們這一代的選手跟我們以前相比，思想真的成熟許多，懂得加強自己，像是會聘請訓練師，很有自己的規劃，這是很棒的一件事。」

而味全龍即將復活，潘武雄直呼是好事：「現在環境越來越好，台灣還是需要再多一點隊伍。」

潘武雄去年出賽75場，打擊率0.290，仍繳出10發雙位數全壘打，生涯累積956場出賽，本季可望達成千場出賽，且再19盜，將是中職史上第7人達成「千安百轟百盜」紀錄。

關鍵字： 中職統一獅潘武雄中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

推薦閱讀

中職／獅公布5人談薪結果　江辰晏獲兩年約月薪逾20萬

中職／本土多人競爭輪值　江辰晏調整進度最快　

中職／統一獅中線戰力　羅國龍中外、林祖傑游擊

熱門新聞

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

林書豪在哈登身上賠犯規還被抄球　大鬍子後撤三分賞暴龍2連敗

又分心出現眼神防守　庫茲馬怒推詹皇去對位

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

CBA／林志傑13分遭畢斯利踢頭　熊抱和好廣東拉尾盤奪勝

計程車上聽到Kobe「不認識他」　林書豪：菜鳥季對戰好幾次

讀者回應

﻿

最新新聞

1鍾承祐、林泓育開轟率猿9比1勝斗山

2大同三拍子李冠儒　將報中職選秀

3踢球女孩兒　大武陳瑋琪要學習分球

4極速超跑攜手彰師大跆拳道前進2020奧運

5蔣智賢火哥開轟無用　獅打爆悍將

熱門新聞

1電眼甜心女大生菲菲入LamiGirls

2豪哥低迷　哈登後撤三分賞暴龍2連敗

3庫茲馬怒推詹皇去防守

4葛雷自爆被洋基「逼迫」丟滑球　

5林志傑轟13分遭畢斯利踢頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366