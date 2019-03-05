中職／桃猿飛千葉再戰羅德　李茲、葉家淇各投1場





▲Lamigo洋投李茲。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／嘉義報導

距離開季剩不到3周，Lamigo桃猿將赴日至千葉羅德海洋隊主場ZOZO海洋球場，再與羅德隊進行兩場交流賽，預計帶10名投手，總教練洪一中透露，規劃洋投李茲以及本土投手葉家淇各先發一場。

桃猿新洋投李茲結束加勒比海大賽後，2月中來台加入猿隊春訓，日前對日職東北樂天首度實戰亮相，上場中繼1局，電視轉播球速最快152公里，但根據現場測速槍顯示，最快156公里，且有3球，而直球全超過149公里。

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猿隊2月初赴石垣島與羅德打2場交流賽，接下來14日、15日受邀到日本與羅德再打2場熱身賽，洪總表示，3洋投史博威、李茲和尼克斯都在名單之中，其中李茲將先發1場，洪總表示：「來台之後都尚未看到他先發的表現，直接讓他投強度比較高的比賽，看看會有怎樣的表現。」

投手規劃帶10名，包括5名先發和5名後援投手，洪總指出，由於接近開季，會以一軍陣容為主，而球隊今年對小將葉家淇擁高度期待，先前對羅德先發，繳出5局失2分好投，2月底與樂天一軍交手，先發5局用85球，被敲5支安打，送出7次三振、4次保送，沒有失分，球速最快151公里。這次交流賽也預計讓他投一場，洪總說：「熱身賽就是要盡量訓練，讓他累積經驗。」