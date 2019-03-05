飛人與閃電最後對決　韋德讚卡特：這老傢伙還能打

▲老鷹卡特（左）與熱火韋德（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

老鷹5日出戰熱火，近況火燙的卡特（Vince Carter）與即將退役的韋德（Dwyane Wade）上演飛人與閃電的生涯最後對決，卡特此役轟下近5季新高的單場7顆三分，繳出21分、4籃板成績，韋德也繳出23分、5助攻，他更在終場46秒切入上籃得手鎖定勝局，終場熱火也以114比113險勝老鷹。

卡特近5戰手感火燙，場均可繳出12.4分，每場更可投進3.3顆三分，42歲的他賽前三分球進球數擠進聯盟第6，總進球數、得分也分別擠進聯盟第20。由於熱火此役是本季最後一次對戰老鷹，韋德將本季後退休，此役也成為與飛人卡特的生涯最後對決。

請繼續往下閱讀...

上半場卡特就先飆進4顆三分球拿下12分，反觀韋德在第三節結束較安靜的僅拿下9分，兩隊也戰成平手，但決勝節韋德火力全開，他一人第4節獨砍14分，熱火在7分鐘後就因他取得進攻主動權，但卡特最後3分鐘再度連飆2顆三分，兩隊僅有1分差距，但韋德最後在46秒切入上籃得手，鎖定熱火勝局，終場熱火也以1分險勝老鷹。

▲卡特（左）與韋德（右）（圖／路透）

韋德此役替補上場表現飆出全場最佳的23分、2籃板、5助攻、2阻攻，卡特全場則轟進7顆三分追平近5季單場三分進球紀錄，繳出21分、4籃板、1助攻、1抄截。卡特也成為聯盟史上唯一超過40歲單場卻轟進7顆三分球的球員。2名老將閃電與飛人的對決，最後37歲的韋德擊敗了42歲的卡特，2人在成為老將後的同場飆分也喚起2人昔日榮光景象。

韋德賽後表示，「這傢伙還能打，對老鷹來說，能有卡特真的很重要，他今天晚上打的真的很棒。」卡特則表示，「與韋德的交手一直都很有趣。他已經贏得了所有美好的的榮譽。每晚都賣力地打球，相信自己在場上的偉大，直到你再也沒機會看到他了。」

▼卡特與韋德生涯最後對決（影片源自youtube，如遭移除請見諒）