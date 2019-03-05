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中職／魏應充與吳志揚見面　表達味全龍加入第5隊決心

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▲吳志揚與魏應充見面 。（圖／頂新提供）

▲吳志揚與魏應充見面 。（圖／頂新提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒聯盟會長吳志揚5日與頂新集團三董魏應充見面，魏應充親自向吳志揚表達其想要加入中華職棒第五隊的決心，同時也請託吳志揚，希望能促成四支球團領隊的拜會請益，寄望在各界的期盼下，能夠共同促成美事，而味全龍的再現，也將是中華職棒第一支從無到有的球隊。

目前味全龍球隊進度除了已成立職業棒球籌備處，邀請味全龍前領隊任中傑先生擔任資深顧問外，魏應充5日和會長的見面，就是希望當面向其表達味全龍加盟的決心，魏應充也已責成團隊，希望領隊、總教練人選必須在三月底、四月要能夠到位，並要求團隊積極評估在彰化設立球隊基地的可能。

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台灣棒球最高殿堂職棒出現很特殊的「30/10」的現象，30指的是中華職棒步入第20個年頭，而10則是中職只有4支隊伍的景況也已經超過10年。今年開春棒球界最大的新聞，以及球迷最關注振奮的事情，莫過於要恢復味全龍成為職棒第五隊這件美事，好活絡職棒，讓賽事更好看。

魏應充特別和會長分享，他自小熱愛棒球，年少時即使眼睛感染結膜炎，仍舊是半夜爬起來抱著黑白電視機，和兄弟姊妹們收看衛星轉播的威廉波特少棒賽，那一刻的感動，至今他仍記憶猶新。

他表示，在2012年就曾想要重返職棒，3年前2016年是他人生最低潮的時刻，但思思念念的仍是他最愛的棒球夢，他先是推動接棒未來基層棒球公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練。

魏應充表示，始終堅信台灣人擁有打世界級棒球的血液和DNA，因此更推動接棒未來-追夢工程計畫，讓青少棒國中球員也能有機會到日本念高中、打棒球，一圓甲子園的夢。

此外，魏應充說他難忘年少時的感動，也希望轉化為以棒球為職志的孩子們能夠一圓自己的棒球夢，不論未來夢想的舞台是在日本甲子園或是日本職棒，或是再回到台灣的職棒味全龍，相信孩子們一定都能用棒球來榮耀台灣！來感動台灣！感動全世界！

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