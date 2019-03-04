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UBA／第三節多點開花　義守擊退輔大二度攻蛋

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▲▼ UBA義守大學對輔仁大學 。（圖／大專體總）

▲義守搶下本屆UBA公開男一級最後一張4強門票。（圖／大專體總）

記者洪偵源／桃園報導

107學年度UBA公開男一級8強賽，同為3勝3敗的義守大學與輔仁大學交手，贏家就晉級4強，義守靠著第三節多點開花，最終73比64獲勝，帶走最後一張通往小巨蛋的入場券。

輔大雖在2日中斷台師大本屆開季連勝紀錄，但3日敗給主場健行後，戰績為3勝3敗，必須要在4日擊敗義守大學才能取得最後一張4強門票。

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而義守則在2日靠著白曜誠終場前0.01秒的三分球，保住球隊晉級命脈，並於3日再拿下文化，戰績與輔大同樣來到3勝3敗，演變成4日對決贏家進4強的情況。

上半場雙方打得激烈，輔大最多只拉開到3分領先，義守靠著響哨前白曜誠兩罰，僅以25比25落後，第三節拉出一波12比3攻勢，站上雙位數領先。

輔大靠吳季穎第三節末段兩記三分球，把差距咬在個位數，義守仍以51比42領先，第四節輔大205公分長人曾祥鈞開始影響力，逐漸把比分拉近。

▲▼ UBA義守大學對輔仁大學 。（圖／大專體總）

▲蘇文儒（右）。（圖／大專體總）

曾祥鈞第四節一人就獨拿13分，從三分線外到禁區都是攻擊範圍，切入與二波籃板攻勢帶給義守不少麻煩，輔大一度靠他連拿4分把差距縮小到4分。

不過義守終場前1分鐘由羅建斌切入得手，帶起一波9比2攻勢，確定搶下本屆UBA公開男一級最後一張4強門票，義守也是連續兩屆攻蛋。

義守蘇文儒攻下17分、廖浩羽13分、8籃板，羅建斌13分，吳彥倫12分，輔大曾祥鈞攻下全場最高的23分、17籃板、4阻攻，第四節幾乎要以一己之力打翻義守。

▲▼ UBA義守大學對輔仁大學 。（圖／大專體總）

▲曾祥鈞。（圖／大專體總）

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