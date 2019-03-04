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越南媽媽當最強後盾　林雯姿鎖定「走」進世大運

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▲▼ 競走女將林雯姿。（圖／記者林育正攝）

▲ 競走女將林雯姿。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北報導

高師大的競走女將林雯姿最近正在拼達標今年的世大運，而她背後最大的後盾，就是越南籍的新台灣人媽媽阮氏燕妮。用了一年走過低潮撞牆期，現在林雯姿距離參賽標準只剩下不到1分鐘的差距。

林雯姿的父母因家暴離異，和妹妹、媽媽3人相依為命。原本練長跑的她轉戰競走後如魚得水，更曾代表我國參加2016年亞青田徑賽。可惜到了幾乎是半個主場的越南讓她承受不住壓力，表現失常成績不如預期。而她當時更經歷前所未見的低潮，還趁著重考大學期間休息一年。

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「我有上網查是訓練過度，我走不動也練不動。原本10公里我只要50分鐘，但那時候走都走不完，我自己也嚇到。」 一年下來林雯姿僅有接受零星訓練，沒有參加比賽，復出後在全運會大復活拿下20公里競走金牌。現在她幾乎每天4點多起床，到後勁國中接受張耀仁指導，朝著今年的拿坡里世大運前進。

她說參賽標準為1小時46分鐘，以去年全運的成績來看，相差不到1分鐘。這個月她將前往日本參加能美競走賽，期待一舉達標。

4日林雯姿與母親阮氏燕妮參加教育部體育署「體育蒲公英計畫」，逆光飛翔的天使影片首映會。兩人互動就像姐妹，媽媽最愛在合照時抱住她，讓她笑著大呼別再抱。「競走很優雅，我希望發揮我的天賦練到最好。」

關鍵字： 林雯姿競走
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