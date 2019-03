費德勒奪生涯第100冠史上第二人　宰西西帕斯甜蜜復仇

▲ 費德勒。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)在杜拜男網賽決賽,以兩個6比4擊敗西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),報了澳網16強輸球的一箭之仇,也拿下別具意義的生涯第100座冠軍,成為史上第二人。

費德勒本戰展現招牌的快打攻勢,一發成功率76%,得分率83%都優於對手,只花了69分鐘就拿下勝利。費德勒也成為網壇歷史上繼109冠的康諾斯(Jimmy Connors)之後,第二位完成百冠成就的選手,再次鞏固「史上最偉大網球員」的地位。

杜拜男網賽也可說是費德勒的主場,他在這裡拿下8座冠軍,並完成第100冠。「真的美夢成真!」費德勒說。

費德勒生涯第一座冠軍,是2001年在米蘭奪下冠軍,接著他在2004-06年之間分別拿下11冠、11冠以及12冠,在網壇展現強大主宰力。放眼過去費德勒在自家的巴塞爾男網賽拿下9座冠軍,德國的哈雷草地男網賽也有9冠,再來是溫網的8冠,以及辛辛那提大師賽的7冠。

不過現今網壇最多冠軍的球員,依舊是現在已經66歲的美國名將康諾斯,他生涯共拿下109座冠軍,但費德勒有機會追過他的紀錄。在ATP賽場上,他曾連贏24個決賽依舊是史上第一。

費德勒100座冠軍含金量十足,有15冠是擊敗當時的世界球王,還有57冠是擊敗世界前10,他也以世界球王的身份拿下其中46冠。

