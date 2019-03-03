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費德勒奪生涯第100冠史上第二人　宰西西帕斯甜蜜復仇

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▲▼ 費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)在杜拜男網賽決賽，以兩個6比4擊敗西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，報了澳網16強輸球的一箭之仇，也拿下別具意義的生涯第100座冠軍，成為史上第二人。

費德勒本戰展現招牌的快打攻勢，一發成功率76%，得分率83%都優於對手，只花了69分鐘就拿下勝利。費德勒也成為網壇歷史上繼109冠的康諾斯(Jimmy Connors)之後，第二位完成百冠成就的選手，再次鞏固「史上最偉大網球員」的地位。

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杜拜男網賽也可說是費德勒的主場，他在這裡拿下8座冠軍，並完成第100冠。「真的美夢成真！」費德勒說。

費德勒生涯第一座冠軍，是2001年在米蘭奪下冠軍，接著他在2004-06年之間分別拿下11冠、11冠以及12冠，在網壇展現強大主宰力。放眼過去費德勒在自家的巴塞爾男網賽拿下9座冠軍，德國的哈雷草地男網賽也有9冠，再來是溫網的8冠，以及辛辛那提大師賽的7冠。

不過現今網壇最多冠軍的球員，依舊是現在已經66歲的美國名將康諾斯，他生涯共拿下109座冠軍，但費德勒有機會追過他的紀錄。在ATP賽場上，他曾連贏24個決賽依舊是史上第一。

費德勒100座冠軍含金量十足，有15冠是擊敗當時的世界球王，還有57冠是擊敗世界前10，他也以世界球王的身份拿下其中46冠。

關鍵字： 費德勒
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