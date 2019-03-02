42歲還能飛！卡特晃飛對手爆扣　睽違7年再戰45分鐘

▲卡特出賽場次升至歷史第6。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

老鷹和公牛2日進行一場4OT的激戰，最終公牛以168比161拿下勝利，現齡42歲的老將卡特(Vince Carter)，本戰替補出場45分鐘貢獻13分，7籃板，這已經是他7年來最長出賽時間，另外他生涯出場次數也升至歷史第6，還在末節晃飛馬卡南(Lauri Markkanen)上演單手爆扣震撼全場。

作為老鷹陣中最資深的球員，儘管已經無法像過去一樣是球隊主力，也不能時常上演勁爆扣籃，但憑藉自身經驗卡特依然能帶給球隊許多幫助，在面對公牛一戰他替補出場45分鐘，繳出13分，7籃板，1助攻，而這也是他7年來再次出賽45分鐘，上一次他有這麼長時間的出場還要追朔到2012年4月在小牛的時期，當時達拉斯在3OT中以121比123敗給爵士。

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Vince had Lauri slippin' pic.twitter.com/g5ErDFSWC7 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年3月2日

邁入生涯晚期的卡特，已經逐漸減少灌籃次數，但這不代表他已經不能飛，本戰末節卡特在三分線接到隊友傳球後，隨即做了一個假動作直接晃飛過來防守的馬卡南，隨即踩兩步直接殺入油漆區進行單臂爆扣，讓全場氣氛嗨到最高點，也讓人見證「老飛人」依舊能翱翔的本色。

本季卡特已經完成了12次灌籃，次數超越了前2個賽季，可見狀況保持非常好，也有許多球迷都希望他能繼續在聯盟征戰，此外本戰也是卡特生涯出戰的第1463場例行賽，超越了賈奈特(Kevin Garnett)排在歷史第6，而他距離第五的馬龍(Karl Malone)還有13場，接下來老鷹還有19場比賽要打，相當有機會再把歷史出賽場次再往前推進。

▲卡特。（圖／CFP）