大谷之後天使再養二刀流　打擊率4成29華許初登板飆速

▲天使華許。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

除了大谷翔平之外，洛杉磯天使還想再栽培1名「二刀流」球員，25歲的華許(Jared Walsh)台灣時間1日春訓以投手身份初登板，不僅演出3上3下，最快球速還達到91哩（約146公里），讓總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）相當滿意。

過去奧斯馬斯就曾表示，華許絕對有能力能在大聯盟以「二刀流」身份生存。2015年加入天使，並以一壘手、外野手為主要守備位置的華許，去年在小聯盟出賽128場，打擊率2成77、有29轟、99分打點。

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2016年在1A首度以投手身份出賽，2017年沒有投手出賽紀錄，不過去年在高階1A、2A、3A都有登板投球，總計小聯盟以投手身份出賽的場次有10場。

今年春訓奧斯馬斯累計7打數3安打，包含2支二壘安打，還選到2次保送，有2分打點，打擊三圍.429/.556/.714，OPS為1.270，表現比前2年春訓還要好。

投球方面，華許1日面對遊騎兵，登板1局投出3上3下，最快球速91哩，最慢球速130哩（約130公里），速差達到10哩（約16公里），表現相當優異。

看過華許投球後，奧斯瑪斯說：「他投得很自在，速球犀利不易對付，解決最後一名打者用的曲球也很漂亮。」