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沖繩熱身賽觀眾是中職4.67倍　巨人平均人數=中職冠軍戰

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,進場球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲讀賣巨人官辦熱身賽。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／沖繩報導

2019日本職棒共有9隊在沖繩進行春訓，一共進行了7場官辦熱身賽，總觀眾人數來到46395人，是中職2018年12場官辦熱身賽的4.67倍。其中有2場巨人主場賽事，平均每場10725人，光是巨人熱身賽就幾乎與去年中職冠軍戰平均人數差不多。

▲▼ 巨人沖繩熱身賽人數 。（圖／記者劉峻誠攝）

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▲巨人沖繩熱身賽人數 。（圖／記者劉峻誠攝）

日職每年都會有球隊來到沖繩進行春訓，今年有千葉羅德（石垣島）、東北樂天，廣島鯉魚、北海道火腿鬥士、東京養樂多燕子、中日龍、阪神虎、橫濱DeNA灣星、讀賣巨人等9隊，還有韓職韓華鷹、LG雙子、SK飛龍、斗山熊、三星獅、起亞虎、樂天巨人等7支隊伍在沖繩。

在沖繩的每場自辦熱身賽、紅白戰、春訓練球、官辦熱身賽都有許多球迷到場圍觀，其中7場官辦熱身賽有人數統計，這7場賽事中，觀眾人數最少的是東北樂天對上養樂多燕子的賽事，觀眾人數3721人，不過這也比中職2018年任何一場熱身賽人數都還要多。

▲▼日職沖繩春訓,讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日本火腿vs讀賣巨人熱身賽，內野票券幾乎銷售一空。（圖／記者季相儒攝）

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,進場球迷。（圖／記者季相儒攝）

日職各隊每年春季將春訓移至沖繩訓練，球迷必須特地離開家鄉，飛到遙遠的沖繩看比賽。從日本本島最南端的九州到沖繩至少700多公里遠，但球迷仍願意為了自己喜愛的球隊飛到沖繩，而中職熱身賽就在球迷離家不遠的地方，但球迷進場的意願卻不高。

2018年中職熱身賽12場，總共17022人進場，平均每場1418.5人。總冠軍戰5場，共56125人，平均每場11225人。在沖繩的7場熱身賽共46395人，平均每場6627.86人。其中2場巨人賽事一共21451人進場，平均每場10726人。

關鍵字： 沖繩春訓日職中職讀賣巨人
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