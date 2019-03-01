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哈波落腳費城球迷沸騰　蹺班球場排隊買票

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）以北美運動史上紀錄的13年3億3000萬美金落腳費城。而聽到消息的費城人球迷熱血沸騰，更有人直接蹺班殺到市民銀行球場購買新球季門票，「會都不開了直接過來啊！」

「這感覺太棒了，真的是美夢成真，他一直是我最喜歡的球員。但身為費城球員，之前心情是有點複雜。但現在他是費城人了，心情已經不是興奮可以形容了。」一名費城人球迷說。 美國記者克拉克(John Clark)問排隊球迷說：「你們聽到消息的時候在做什麼？」有人直接回答：「會都不開了直接過來啊！」消息發佈的時間，剛好是美國時間禮拜四下午上班時間。

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過去不斷有傳言指出費城人極有可能簽下哈波，但隨著時間拉長，其實有很多球迷已經感到無感，甚至放棄希望。一位名為瑪卡露莎(Maria Macaluso)的長期費城人球迷就說，「一開始我真的很開心，後來感覺心死，一點興致也沒有。我覺得他可能要獅子大開口，但當聽到他真的簽了，你怎麼能不開心？」

而NFL費城老鷹明星近端鋒厄茲（Zach Ertz）也發文說：「等待是值得的！」哈波生涯在費城人主場市民銀行球場的長打率為5成64，是在此至少200打席的球員中最高的。

關鍵字： 哈波費城人
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