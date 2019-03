哈波落腳費城球迷沸騰　蹺班球場排隊買票

▲哈波。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

自由市場最大咖球星哈波(Bryce Harper)以北美運動史上紀錄的13年3億3000萬美金落腳費城。而聽到消息的費城人球迷熱血沸騰,更有人直接蹺班殺到市民銀行球場購買新球季門票,「會都不開了直接過來啊!」

「這感覺太棒了,真的是美夢成真,他一直是我最喜歡的球員。但身為費城球員,之前心情是有點複雜。但現在他是費城人了,心情已經不是興奮可以形容了。」一名費城人球迷說。 美國記者克拉克(John Clark)問排隊球迷說:「你們聽到消息的時候在做什麼?」有人直接回答:「會都不開了直接過來啊!」消息發佈的時間,剛好是美國時間禮拜四下午上班時間。

過去不斷有傳言指出費城人極有可能簽下哈波,但隨著時間拉長,其實有很多球迷已經感到無感,甚至放棄希望。一位名為瑪卡露莎(Maria Macaluso)的長期費城人球迷就說,「一開始我真的很開心,後來感覺心死,一點興致也沒有。我覺得他可能要獅子大開口,但當聽到他真的簽了,你怎麼能不開心?」

而NFL費城老鷹明星近端鋒厄茲(Zach Ertz)也發文說:「等待是值得的!」哈波生涯在費城人主場市民銀行球場的長打率為5成64,是在此至少200打席的球員中最高的。

Phillies fans leaving work to go get tickets at Citizens Bank Park after Bryce Harper news!!#Phillies pic.twitter.com/B7MxvAbLIp