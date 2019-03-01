運動雲

> >

前職棒球星陽建福暫卸光環　隱身苗栗鄉下為基層棒球扎根

ETtoday運動雲

▲前職棒球星陽建福，暫卸光環，為苗栗基層棒球扎根 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲前職棒球星陽建福，暫卸明星光環為苗栗基層棒球扎根 。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

「雖然這裡不是棒球名校，但是棒球更需要學習的就是態度、禮貌、尊重！」這是前職棒球星陽建福，2018年遭統一獅球隊釋出後，受台體學妹、也是苗栗大成高中棒球隊教練梁逸姍邀請，前往當客座教練時，對球員所說的第一句話。

39歲的職棒巨星，也曾多次入選國家代表隊擔任先發投手的陽建福，暫時卸下球星光環，走進苗栗縣大成高中，一個對棒球沒沒無聞的學校；當起了客座教練，他也坦承，學校沒有太多資源可以運用，而他也沒有當教練的經驗，來這裡，就當互相學習吧！

請繼續往下閱讀...

▲陽建福用自己的經驗來指導年輕球員，也學習著如何累積當教練的經驗。（圖／記者黃孟珍攝）

▲陽建福用自己的經驗來指導年輕球員，也學習著如何累積當教練的經驗。（圖／記者黃孟珍攝）

大成高中棒球隊教練梁逸姍表示，這支棒球隊剛成立時，資源非常的匱乏，每每有球員動作需要矯正時，只能透過視訊來請教台體的學長陽建福，也感謝他都熱心的指導。當陽建福遭球隊釋出時，也馬上詢問他有沒有意願一起來對基層棒球付出，沒想到他真的來了。

陽建福也表示，剛被球團釋出時，也真的無法接受；直到現在還是對職棒充滿期待，但現在先轉換心情，把自己的經驗與球技傳承給年輕球員，一方面學習如何當一名成功的教練，另一方面也可以趁這機會維持自己的體能，隨時準備好重返職棒舞台的機會。

陽建福說，看到這些不是棒球名校出身的學生，為著自己的夢想前進，非常的感動；只是球隊的資源實在非常欠缺，看著被打爆脫線的球，只能一層一層的用膠帶一纏再纏，就有些許的無奈；也希望能有廠商贊助，紓解這困境，更期望球隊能闖出一片天，吸引更優秀的球員加入，一起為基層棒球來扎根。

▲因經費拮据，球隊所使用的棒球也只能用膠帶一纏再纏 ，打到不能再打為止。（圖／記者黃孟珍攝）

▲因經費拮据，球隊所使用的棒球也只能用膠帶一纏再纏 ，打到不能再打為止。（圖／記者黃孟珍攝）

關鍵字： 職棒陽建福大成棒球隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

推薦閱讀

餵浪浪遭居民霸凌並恐嚇他「挖洞埋了」　憨直男一怒打瞎老農

高雄2飯店傳意外！女陸客全裸倒臥浴室命危　日男「臉泡浴池」陳屍澡堂

忠孝復興站偷拍女學生裙底！色狼辯「啥都沒拍到」　檢出大招讓他閉嘴

櫃姐vs人夫進摩鐵報明牌！正宮殺出　冏：衛生紙沖掉沒

熱門新聞

北美運動史上最大合約！　哈波「13年102億」轉戰費城人

巨人向哈波開價北美運動史上最大約　道奇報價也破紀錄

哈波13年3.3億合約無逃脫條款　將在費城人待到2031年

哈波拒年薪4500萬高薪短約　波拉斯透露選費城人原因

林書豪在發展聯盟曾失去自尊　竟為學生排球隊推遲練球時間

中職／統一獅百萬打造　全新裝備車正式上路

讀者回應

﻿

最新新聞

1葉家淇獲高評　猿：看不到他的天

2球星陽建福隱身苗栗　培養基層好手

3哈登狂炸58分　火箭克服21分逆轉熱火

4費城球迷蹺班買票

5西苑失誤斷連續8強　嘉中隊史最佳

熱門新聞

1史上最大合約！哈波102億轉戰費城人

2巨人提供哈波北美運動史上最大約

3哈波13年3.3億合約無任何逃脫條款

4拒絕年薪4500萬　哈波只要最長約

5林書豪自揭在發展聯盟曾失去自尊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366