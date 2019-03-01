前職棒球星陽建福暫卸光環　隱身苗栗鄉下為基層棒球扎根

▲前職棒球星陽建福，暫卸明星光環為苗栗基層棒球扎根 。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

「雖然這裡不是棒球名校，但是棒球更需要學習的就是態度、禮貌、尊重！」這是前職棒球星陽建福，2018年遭統一獅球隊釋出後，受台體學妹、也是苗栗大成高中棒球隊教練梁逸姍邀請，前往當客座教練時，對球員所說的第一句話。

39歲的職棒巨星，也曾多次入選國家代表隊擔任先發投手的陽建福，暫時卸下球星光環，走進苗栗縣大成高中，一個對棒球沒沒無聞的學校；當起了客座教練，他也坦承，學校沒有太多資源可以運用，而他也沒有當教練的經驗，來這裡，就當互相學習吧！

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▲陽建福用自己的經驗來指導年輕球員，也學習著如何累積當教練的經驗。（圖／記者黃孟珍攝）

大成高中棒球隊教練梁逸姍表示，這支棒球隊剛成立時，資源非常的匱乏，每每有球員動作需要矯正時，只能透過視訊來請教台體的學長陽建福，也感謝他都熱心的指導。當陽建福遭球隊釋出時，也馬上詢問他有沒有意願一起來對基層棒球付出，沒想到他真的來了。

陽建福也表示，剛被球團釋出時，也真的無法接受；直到現在還是對職棒充滿期待，但現在先轉換心情，把自己的經驗與球技傳承給年輕球員，一方面學習如何當一名成功的教練，另一方面也可以趁這機會維持自己的體能，隨時準備好重返職棒舞台的機會。

陽建福說，看到這些不是棒球名校出身的學生，為著自己的夢想前進，非常的感動；只是球隊的資源實在非常欠缺，看著被打爆脫線的球，只能一層一層的用膠帶一纏再纏，就有些許的無奈；也希望能有廠商贊助，紓解這困境，更期望球隊能闖出一片天，吸引更優秀的球員加入，一起為基層棒球來扎根。

▲因經費拮据，球隊所使用的棒球也只能用膠帶一纏再纏 ，打到不能再打為止。（圖／記者黃孟珍攝）