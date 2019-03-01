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大專足聯／北市大退南華沒想到延長　門將段昍：對輔大拼復仇

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▲▼ 大專盃八強,北市大vs南華, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 大專盃八強,北市大vs南華, 段昍 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級賽事四強出爐後，28日下午進行兩場比賽爭取冠軍戰門票，輔大先確定晉級決賽後，北市大對上巴西如來之子的南華大學，驚險以3比2搶下勝利，賽後北市大門將段昍表示，「我們被進了，想說再繼續努力，比賽還沒結束我們再進一顆，沒吹哨都還沒結束。」

上屆亞軍的北市大對決想要力拚首次闖進冠軍戰的南華，上半場第4分鐘南華齊力思就先進球，不過第20分鐘，北市大陳瑞杰頭頂追平比分，雙方1比1進入下半場都未能再進球，進入延長賽第93分鐘盧安單刀進球，北市大1比2落後。

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不過第98分鐘陳瑞杰單挑門將硬將比數扳平，之後北市大打出氣勢，第107分鐘許復盛開自由球，馮少祺在門前補腳破門3比2要回領先，第112分鐘前一場比賽梅開二度的陳威仁再進球，終場北市大4比2擊落巴西軍團。

▲▼ 大專盃八強,北市大vs南華, 。（圖／記者謝孟儒攝）

其中在正規時間結束前，段昍控球遭壓迫出禁區，球甚至被搶走，不過南華丹尼爾卻在空門的時候沒有選擇直接轟門，讓北市大後衛回防，錯失進球機會，段昍談到，「我以為球會出界，結果球速變慢，就時間差沒有抓好，那時候有一個空隙，還好我們後衛有補回去，他們就沒有辦法射門。」

段昍說，「賽前覺得應該是平分秋色，沒想到會延長，南華感覺很個人也很情緒，像是剛進球打球風格很快速，被進了就情緒低落，有點打不起來，落差有點大，追回比分是隊友們的努力，我一直相信隊友會進球，相信一定會贏。」決賽對上輔大，「重演的心情就是復仇啦！」

段昍也被選進今年U23男足代表隊，日前也對過對上南華以1比3輸球，「他們也是同一批球員，我守上半場，輸球可能是心情沒調整好就被進球，在U23，教練會要求守門員也要多用腳底控球，球門的腳底控球要有信心，不然很容易被進球。」

▲▼ 大專盃八強,北市大vs南華, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃文化北市大南華台體淡江銘傳吳鳳輔大
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