哈登命中1038記非助攻三分史上第一　PG：不犯規很難守

▲哈登投進1038顆非助攻三分求高居歷史第一。(圖/路透社)



記者張曜麟/綜合報導

火箭28日踢館黃蜂,最終以118比113拿下勝利,休士頓當家球星哈登(James Harden)全場攻下30分,3籃板,7助攻,但他招牌的三分球本戰命中率可說非常慘淡,全場11投1中僅有9.1%,而近3戰三分球則是31投3中完全失去準心,不過這仍無法抹滅他是超強三分手的事實,據統計,哈登生涯已經命中1038記非助攻三分,高居歷史第一,雷霆球星喬治(Paul George)也說若不犯規很難守住哈登。

說到當代進攻大師,哈登肯定有資格佔有一席之地,儘管很多人砲轟他買犯的打法,但無法抹滅的是,本季至今他場均高達36.2分是聯盟得分王,除了他的製造犯規能力外,他的後撤三分絕技更是冠絕聯盟,而他自己製造三分投射的能力同樣是其他球員無法比擬,據《ESPN》分析師統計,哈登10年的職業生涯中,已經投進1038球非助攻的三分,為歷史最多的球員。

At 29, James Harden is already the all-time leader in unassisted 3s in NBA history. pic.twitter.com/TugdcLdzaZ