哈登命中1038記非助攻三分史上第一　PG：不犯規很難守

▲哈登投進1038顆非助攻三分求高居歷史第一。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭28日踢館黃蜂，最終以118比113拿下勝利，休士頓當家球星哈登(James Harden)全場攻下30分，3籃板，7助攻，但他招牌的三分球本戰命中率可說非常慘淡，全場11投1中僅有9.1％，而近3戰三分球則是31投3中完全失去準心，不過這仍無法抹滅他是超強三分手的事實，據統計，哈登生涯已經命中1038記非助攻三分，高居歷史第一，雷霆球星喬治(Paul George)也說若不犯規很難守住哈登。

說到當代進攻大師，哈登肯定有資格佔有一席之地，儘管很多人砲轟他買犯的打法，但無法抹滅的是，本季至今他場均高達36.2分是聯盟得分王，除了他的製造犯規能力外，他的後撤三分絕技更是冠絕聯盟，而他自己製造三分投射的能力同樣是其他球員無法比擬，據《ESPN》分析師統計，哈登10年的職業生涯中，已經投進1038球非助攻的三分，為歷史最多的球員。

請繼續往下閱讀...

At 29, James Harden is already the all-time leader in unassisted 3s in NBA history. pic.twitter.com/TugdcLdzaZ — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) 2019年2月27日

但自從保羅、卡佩拉等幾名主力相繼回歸後，哈登的三分卻突然找不到準心，近3戰他的三分球只有31投3中，這也不禁讓人好奇他到底怎麼了。在現今聯盟若沒有三分技能幾乎等於完全被鎖死，不過哈登有別於其他球員，他仍憑藉自身的節奏感可以輕鬆殺入禁區以及買犯，完全就是對手的惡夢，曾入選最佳防守陣容的喬治就談到和哈登對位的感覺。

喬治表示，「防守哈登的時候，最大難處就是，如果不犯規，要防住他真的很難，他會獲得很多的罰球。在聯盟中，當一名球員非常擅長製造對手犯規在防守他的過程中就很難製造身體對抗。」

▲哈登。（圖／路透社）