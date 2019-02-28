運動雲

> >

變形蟲好球帶掰掰？　大聯盟與獨立聯盟簽約測試「機器人主審」

ETtoday運動雲

▲裁判威斯特。（圖／取自推特）

▲大聯盟知名裁判威斯特（Joe West）。（圖／取自推特）

記者潘泓鈺／綜合報導

「機器人主審」未來可能在大聯盟實現！獨立聯盟大西洋聯盟與大聯盟簽訂3年合作協議，將在這幾年測試機器人主審，在大西洋聯盟8個主場安裝雷達追蹤系統，未來有望實現於大聯盟賽場。

機器人主審是大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）2015年上任以來的重要政策之一，而大聯盟也在前幾年強化Pitch F/x系統，增加「電子好球帶」的精準度，接下來則有可能實現機器人主審。

請繼續往下閱讀...

根據《Baseball America》記者庫柏（J.J. Cooper）28日報導，大聯盟日前與大西洋聯盟簽訂的3年合約，將來測試機器人主審於賽場上的發揮。而這3年協議還增加允許大西洋聯盟的球員，能夠直接進入大聯盟體系的政策，同時大聯盟官方也會增加對於大西洋聯盟的報導。

「我對大西洋聯盟不斷的創新感到驕傲，」大西洋聯盟主席懷特（Rick White）說道，「我們的董事會也樂見其成，相當爽快的簽下與大聯盟的合作協議。」

大聯盟有不少球員透過大西洋聯盟而被發掘，像是道奇先發左投希爾（Rich Hill）、先前效力遊騎兵，今年轉戰中華職棒統一獅的奧斯丁（Austin Bibens-Dirkx）都來自大西洋聯盟，前明星投手艾瓦雷茲（Henderson Alvarez）、台灣旅美強投王建民，也曾大傷後在此找回身手重返大聯盟體系。

關鍵字： 大聯盟大西洋獨立聯盟機器人主審電子好球帶
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

熱門新聞

中職／PS女孩陣容變動　高人氣團員皮皮離隊

不滿被老東家金鶯拋棄　馬查多：感受不到一絲關愛

釀酒人一次簽下3名大陸球員　大陸棒球史上第一次

韋德隨手扔出壓哨致勝三分　閃電俠狂掃25+7讓柯瑞看傻

中職／周思齊開槍提薪資仲裁　兄弟：尊重個人權益

史耐德找到新工作　轉戰天使隊不當教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一攜手兆豐　4隊皆有合作銀行

2統一30周年　推出台南假日版球衣

3詹皇時隔2天態度轉變對湖人滿意

4韋德砍壓哨三分想起Kobe：曼巴心態

5大聯盟測試「機器人主審」

熱門新聞

1PS女孩變動　高人氣團員皮皮離隊

2馬查多不滿金鶯：感受不到愛！

3釀酒人一次簽3名大陸球員寫歷史

4韋德隨手扔出壓哨致勝三分退勇士

5周董提仲裁　兄弟：尊重個人權益

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

從歡送會追到沖繩　王柏融、陽岱鋼粉絲大比拚

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366