變形蟲好球帶掰掰？　大聯盟與獨立聯盟簽約測試「機器人主審」

▲大聯盟知名裁判威斯特（Joe West）。（圖／取自推特）

記者潘泓鈺／綜合報導

「機器人主審」未來可能在大聯盟實現！獨立聯盟大西洋聯盟與大聯盟簽訂3年合作協議，將在這幾年測試機器人主審，在大西洋聯盟8個主場安裝雷達追蹤系統，未來有望實現於大聯盟賽場。

機器人主審是大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）2015年上任以來的重要政策之一，而大聯盟也在前幾年強化Pitch F/x系統，增加「電子好球帶」的精準度，接下來則有可能實現機器人主審。

請繼續往下閱讀...

根據《Baseball America》記者庫柏（J.J. Cooper）28日報導，大聯盟日前與大西洋聯盟簽訂的3年合約，將來測試機器人主審於賽場上的發揮。而這3年協議還增加允許大西洋聯盟的球員，能夠直接進入大聯盟體系的政策，同時大聯盟官方也會增加對於大西洋聯盟的報導。

「我對大西洋聯盟不斷的創新感到驕傲，」大西洋聯盟主席懷特（Rick White）說道，「我們的董事會也樂見其成，相當爽快的簽下與大聯盟的合作協議。」

大聯盟有不少球員透過大西洋聯盟而被發掘，像是道奇先發左投希爾（Rich Hill）、先前效力遊騎兵，今年轉戰中華職棒統一獅的奧斯丁（Austin Bibens-Dirkx）都來自大西洋聯盟，前明星投手艾瓦雷茲（Henderson Alvarez）、台灣旅美強投王建民，也曾大傷後在此找回身手重返大聯盟體系。