詹皇先前才痛批球隊分心　隔2天態度轉變對現狀滿意

▲詹姆斯態度大轉變對於湖人現況感到滿意 。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

極力拼闖入季賽後的湖人，先前卻接連敗給西區倒數的鵜鶘以及灰熊，以致戰績掉倒西區第11名，離季後賽目標越來越遠，對此詹姆斯(LeBron James)公開痛批全隊，讓球隊氛圍變得緊張，但時隔2天，「詹皇」卻態度大轉變，表示喜歡湖人現在所處的位置。

湖人本季有著詹姆斯加盟，外界都期望他能帶領紫金軍團重返季後賽，但至今湖人的狀況明顯不如預期，先前還輸給「少了戴維斯」的鵜鶘以及西區倒數第2的灰熊，導致湖人戰績來倒29勝31敗，排在西區第11，與第8名的馬刺還有3場勝差，與灰熊賽後，詹姆斯對於球隊狀況超不滿直接痛批，「如果你還因為其他事情分心，而影響到你打球的方式，那你就來錯球隊了」這也讓球隊氛圍變得非常緊張，因為這已經不是「詹皇」第一次公開批評球隊。

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但僅隔2天，詹姆斯再次面對媒體態度卻大轉變，並且希望能從自己做出改變，「最近我們輸了2場比賽，一切都必須要從我自己開始檢討，我必須隨時保持積極的態度。」現在湖人離季後賽越來越遠，詹姆斯一改先前的痛批，反倒稱讚起球隊，「對於現在的狀態我們很滿意，我也很喜歡現在球隊所處的位置。」

先前《ESPN》統計，湖人接下來的賽程為全聯盟第4難打，甚至外媒預測湖人進入季後賽僅剩3％，而拿到前段選秀的機會則為6％，可見許多人都不看好他們，28日對戰完鵜鶘後，下一戰還要挑戰聯盟第一的公鹿，接著還有金塊、綠衫軍等列強，若他們要能順利進季後賽，狀態勢必要作出調整。

▲詹姆斯先前痛批還在分心的來錯球隊 。（圖／CFP）