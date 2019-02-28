張老師專欄／日職熱身賽揭幕前兩天　掀起台將對峙高潮

▲日職沖繩春訓,日本火腿名護球場練球,王柏融打擊練習。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／賽評

日本職棒熱身賽2月23日開幕前兩天賽畢，呈現旅日台灣球員〔投、打〕及〔打對打〕對峙場面，高潮迭起，造成日本各大體育報熱絡報導，乃是日職史上罕見事項。

熱身賽前兩天賽畢後12支職棒隊陸續移回國內本據地繼續進行〔以賽代訓〕的春訓計劃。今年共有9支日職球隊先後前往沖繩縣實施每年的春訓計劃，並且在沖繩縣各大小島嶼球場進行公及自辦熱身賽，近些年來非但有台灣職棒球隊前往沖繩縣與日本隊進行熱身賽，更有也是受到天寒地凍氣候影響的南韓職棒隊擁向沖繩島湊熱鬧，使得日本職棒球隊被迫減少熱身賽的場數。

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這項日職熱身賽舉行兩天7場比賽，各隊休兵5天後將於3月2日將繼續進行原排定的94場未了賽程，直到3月24日結束熱身賽，29日起即是中央、太平洋兩個聯盟的2019年正規球季開戰，本季擁有10名旅日球員分別效力7支職棒隊，預計將有7、8名驍將會在一軍出賽亮相，熱絡可期。

▲日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

23日開幕當天樂天、巨人之戰，宋家豪、陽岱鋼投、打對峙，結果陽岱鋼略勝一籌，宋家豪是於樂天隊5比3領先兩分的第八、九局，投兩局，除了被陽岱鋼敲出左外野安打之外，並沒有再被擊出安打，在7打席的26球投球數中，並沒有失分，贏得此役的救援成功佳績，陽岱鋼也此役敲出巨人隊唯一，也是他個人熱身賽的首號全壘打紀錄。

第二天的24日巨人、火腿對壘，也形成陽岱鋼與王柏融兩大明星球員的對峙場景，結果雙雙都有佳作，各以2打數1安打的傑出演出，其中初生之犢王柏融更擊出火腿隊首開紀錄的第１分打點，只可惜巨人隊在八下由替補捕手大城轟出逆轉勝的3分彈，使得王白融的勝利打點給飛掉，不過，首度在日職亮相的王柏融優異表現業已驚動全日本職棒了！

截止目前熱身賽戰績為：樂天2戰2勝；橫浜1勝1和〔併列榜首〕；巨人、養樂多、中日各為1勝1負〔併列第三名〕；火腿1負、阪神2負〔併列第六名〕，其餘均未列入名次，3月2日重燃戰火的5場熱身賽之中，火腿對橫浜；中日對羅德；西武對廣島及巨人對養樂多等比賽，預料都將有旅日驍將出賽亮相，拭目以待！

▲樂天金鷹宋家豪（左）與岸孝之（右）。（圖／記者楊舒帆攝）